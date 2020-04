Por pandemia, Fórmula 1 sofre 9ª alteração: GP do Canadá é adiado

O calendário da Fórmula 1 de 2020 sofreu mais um baque. Os organizadores do GP do Canadá decidiram adiar a prova, que aconteceria entre os dias 12 e 14 de junho. É a nona prova da principal categoria do automobilismo que passa por algum tipo de alteração - todas feitas por causa da pandemia do novo coronavírus.

Em comunicado, os promotores do prêmio canadense afirmaram que se sentiriam honrados em realizar a primeira corrida de 2020 e que estavam "tristes" em ter de adiar a etapa.

"Esse adiamento não foi uma decisão tomada de maneira fácil. Ao longo do último mês, estivemos em constante contato com a F1 e os representantes da Cidade de Montreal e os governos da província e do país. Ouvidos as diretivas emitidas pelos oficias de saúde e estamos seguindo as práticas recomendadas pelas autoridades em meio à pandemia de Covid-19. Nossos pensamentos e gratidão estão com os homens e mulheres trabalhando de forma incansável para nos manter saudáveis e alimentados durante esses tempos de incerteza", disse o CEO do GP do Canadá, Francois Dumontier.

Ainda não foi definida uma nova data para a prova em Montreal, mas do CEO da F1, Chase Carey, deu a entender que o plano é realizá-la ainda em 2020.

"Temos trabalhado em conjunto com os nossos amigos do GP do Canadá ao longo das últimas semanas e os apoiado nesta decisão para assegurar a segurança de todos os fãs e da comunidade da F1. Sempre ficamos ansiosos para viajar para a incrível cidade de Montreal. E por mais que desta vez tenhamos que esperar um pouco mais, faremos um grande show quando chegarmos lá no fim deste ano", comentou Carey.

Além da remarcação do GP do Canadá, outros seis foram adiados: Barein, Vietnã, China, Holanda, Espanha e Azerbaijão. Já as provas da Austrália e de Mônaco acabaram canceladas.