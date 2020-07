Por problemas com silicone, Ludmilla é internada e passa por cirurgia

A cantora Ludmilla foi internada e precisou passar por uma cirurgia neste domingo (12), após ter um problema com sua prótese de silicone. Segundo sua assessoria, a artista terá alta nos próximos dias.

Esta é a segunda vez que Ludmilla é internada nos últimos meses. No dia 13 de maio, por problemas renais, a cantora cancelou uma live que já estava marcada. Ela recebeu alta na época depois de cinco dias.

Dessa vez, a cantora “passa bem”, segundo a nota emitida por sua assessoria. Nem Ludmilla nem sua esposa, a dançarina Brunna Gonçalves, se pronunciaram sobre o assunto.

Ela também foi diagnosticada com os anticorpos do novo coronavírus no início deste mês. Tanto Ludmilla quanto Brunna fizeram um teste antes das gravações do clipe da canção Cobra Venenosa, lançado dia três de julho.