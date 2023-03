"Por que demonizam marcas de grife?", diz Michelle Bolsonaro

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro fez três publicações em seu Instagram respondendo às críticas direcionadas a ela após visitar uma loja da Prada, marca italiana de luxo, nos Estados Unidos.

Michelle aparece em um vídeo conferindo peças da marca ao lado de seu cabeleireiro, maquiador e amigo pessoal, Agustin Fernandez. Ao comentar a situação, Michelle escreve: “Por que demonizam marcas de grifes se quem nos filmou também estava prestigiando o glamour da mesma?”.

“Seria hipocrisia ou falta do que fazer mesmo?”, prosseguiu a ex-primeira-dama.

Nesta semana, ela afirmou que colocará dois pets para adoção pelo fato de morar de aluguel e, nesta quinta-feira, 16, se justificou sobre sua situação financeira: “Apesar de não ter privacidade para fazer um passeio e entrar em um outlet com o meu amigo, como todos fazem quando vêm aos EUA, eu tenho vida própria, independência financeira e não devo nada a ninguém”.

Ela ainda negou estar se vitimizando ao dizer que mora de aluguel nos Estados Unidos. “Não tenho mais espaço para construir mais dois canis”, argumentou.

A ex-primeira-dama pousou nos Estados Unidos na noite de terça-feira, 14, para se encontrar com Jair Bolsonaro (PL), que está no país desde antes do seu mandato ser finalizado, no final de 2022. O ex-chefe do Executivo afirmou que agendou o dia 29 de março com uma possível data de retorno para o Brasil.

A viagem acontece em meio à polêmica que envolve a tentativa do governo Bolsonaro de trazer ilegalmente para o Brasil um conjunto de colar, anel, relógio e um par de brincos de diamantes avaliados em R$ 16,5 milhões. As joias eram um presente do regime da Arábia Saudita e foram apreendidas no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.