Por que é tão difícil organizar as finanças pessoais? Anônimo



Olá Anônimo. O desafio de organizar as finanças e encontrar o caminho da independência financeira é muito grande - e, por vezes - bem doloroso, justamente, pelo fato de mexer em algo que nos é muito valioso, a nossa tranquilidade. A parte mais difícil da reorganização financeira está na mudança de hábito e isso nos tira da zona de conforto, fazendo com que tenhamos que pensar fora da caixa e mais: que tomemos atitudes que vão ao encontro do que estamos acostumados e isso - vamos combinar - incomoda bastante. Por essa razão, nem todos conseguem esse feito. Alguns passam uma vida inteira tentando realizar sonhos, desejando que sobre um pouco de dinheiro no final do mês, mas isso não vai acontecer se o comprometimento for mínimo. É preciso ter foco e disciplina para abrir mão por um período, de coisas que geram prazer, mas que consomem um bom volume de dinheiro. Organize suas finanças de forma que saiba quanto ganha e quanto gasta e se esforce para eliminar o máximo de despesa possível até que consiga equilibrar as contas e aí sim, voltar a consumir com mais responsabilidade.





Como começar a guardar dinheiro? Tatiana Ferreira



Olá Tatiana. O primeiro passo para começar a montar sua reserva financeira é conhecendo seu orçamento mensal. É importante que saiba quanto ganha e para aonde vai cada centavo de seu 'rico dinheirinho'. Isso vai possibilitar a realização de um planejamento para conseguir guardar dinheiro. Para começar, não se preocupe com o valor: pode ser pouco, mas inicie. O importante é inserir em sua rotina o hábito de poupar e isso, gradualmente, vai se tornar algo normal no seu cotidiano. Crie metas de economia mensal para incentivá-lo a continuar. Economize em pequenas coisas - seja na pechincha na hora de fazer uma compra, apagando as luzes dos cômodos vazios, fazendo uma lista de compras de supermercado - enfim, tudo que torne sua relação com o dinheiro melhor e lhe traga mais economia. Com pequenos ganhos será possível iniciar sua poupança e ter um futuro financeiro mais sustentável.





