Vencedor do Prêmio Braskem de Melhor Espetáculo Baiano em 2018, Por Que Hécuba, volta a cartaz no Teatro Vila Velha, no Campo Grande.

A montagem é ambientada entre a lendária cidade de Tróia e a capital baiana, com ações que acontecem ao mesmo tempo na Grécia Antiga e Carnaval de Salvador. A peça aborda a violência, a impunidade e as desigualdades sociais num cenário de guerra atual, que poderia estar na Bósnia, na Chechênia, em Beirute, na Somália, na Síria ou em qualquer país repartido e assombrado pelo espectro da guerra civil. Ou até mesmo o Brasil.

A releitura do texto feita por Visniec se encontra com a montagem instigante de Marcio Meirelles, diretor da peça. “Estamos vivendo uma sociedade que se divide e subdivide em classes, gêneros raças, crenças, como se tudo e todos não pudessem conviver com o contraditório, com opiniões, ritos e ideologias diferentes”, afirma Meirelles.

A atriz Chica Carelli é acompanhada no palco do grupo Teatro dos Novos e por participantes da Universidade LIVRE. A montagem fica em cartaz sempre de sexta a domingo, até o dia 11 de agosto.



Serviço

O quê: Por Que Hécuba

Onde: Teatro Vila Velha, Campo Grande

Quando: Sexta e sábado, às 20h e domingo às 19h

Ingresso: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)