'Por que tem gente sorrindo?', critica Xuxa sobre velório de Pelé

A apresentadora Xuxa não gostou do comportamento de algumas pessoas durante o velório de Pelé, na Vila Belmiro. A Rainha dos Baixinhos questionou o fato de algumas pessoas estarem sorrindo diante do caixão do Rei. O comentário foi feito em uma foto publicada por Kely Nascimento, filha do ex-jogador, no Instagram.

"Que forte essa imagem. Mas por que tem gente sorrindo?", escreveu Xuxa.

A foto mostra Edinho, filho de Pelé, ao lado do caixão com o corpo do pai. O ex-goleiro está junto a um grupo de pessoas, e algumas aparecem sorrindo.

Comentário de Xuxa em foto da filha de Pelé

(Foto: Reprodução)

Nos comentários da publicação, vários internautas responderam Xuxa, com opiniões divididas. Alguns concordaram com a apresentadora. "Foi o que eu mais observei, que desrespeito", publicou um. "Também achei forte, e fiquei triste com isso", afirmou outro.

No entanto, outras pessoas rebateram a Rainha dos Baixinhos. "Em um velório, principalmente de tantos dias assim de morte, rolam bastantes assuntos e não é desrespeitoso lembrar de algumas cenas engraçadas ou fatos que geram alegria momentânea em um ambiente deste. Só isso", escreveu uma.

"Estão lembrando os momentos lindos que Pelé nos proporcionou. Isso traz felicidade. Explicado", disse outra.

Pelé e Xuxa namoraram na década de 1980. Os dois se conheceram em uma sessão de fotos para a revista Manchete e ficaram juntos por seis anos, até 1986.