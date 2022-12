Por que 'Wednesday' virou 'Wandinha' na versão brasileira de série da Netflix?

O lançamento da série da Netflix intitulada Wandinha no Brasil tem dado o que falar. E o nome escolhido para a adaptação é uma das grandes curiosidades, já que na versão original em inglês a personagem principal se chama Wednesday - Quarta-feira em tradução literal. Na verdade, a adaptação do nome da personagem não é novidade da nova produção sobre a famosa Família Addams. Wednesday virou Wandinha em 1965, na primeira versão brasileira da série, realizada pela extinta Dublasom Guanabara.

“É uma questão histórica, da nossa memória afetiva. É Wandinha desde sempre, então nada mais justo do que ser agora também. Também vi como foi traduzido para outros países, e aqui qualquer pessoa pensa em Família Addams quando ouve este nome”, explicou Felipe Drummond, diretor de dublagem de Wandinha, em entrevista ao Metrópoles.

De acordo com o diretor, não há uma razão específica para a escolha feita há 57 anos, no entanto, é comum dublagens pelo mundo alterarem o os nomes originais para garantir a aproximação com os consumidores e com a cultura local. Lançada em 1964, a primeira série de TV de A Família Addams é uma adaptação de uma história em quadrinhos assinada por Charles Addams.

“Não fazemos uma tradução literal, mas uma versão brasileira, que traz essa carga de elementos nacionais e, neste caso, do resgate de nomes diretamente ligados à Família Addams”, acrescentou Felipe Drummond.

Na versão brasileira, outros personagens de A Família Addams também tiveram seus nomes adaptdos: Mãozinha (Thing) e Tio Chico (Uncle Fester).