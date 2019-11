Por reação na Série A, Artur pede Bahia atento aos detalhes

O duelo entre Bahia e Goiás, neste domingo (17), às 16h, no estádio Serra Dourada, ganhou contornos de decisão para o Bahia. Na nona colocação do Brasileirão, com 44 pontos, o tricolor tem o Esmeraldino na cola. Apenas um ponto separa o alviverde, 11º, do Esquadrão. Por isso, vencer será fundamental para se manter na primeira página da Série A.

Uma das apostas do Bahia para levar a melhor no Serra Dourada é o atacante Artur. De volta após a disputa do Torneio de Tenerife, com a seleção sub-23, ele afirma que o elenco está focado para não cometer mais erros e reencontrar o caminho das vitórias.

“A gente está pecando nos detalhes. E em jogos importantes, como nessa reta final, a gente não pode errar. Erros grosseiros não podem acontecer. São detalhes, e estamos falhando nisso. Estamos fazendo bons jogos, contra o Palmeiras, vi na Espanha, fizemos um bom jogo. Dava para sair com o triunfo, mas, pelos detalhes, não conseguimos. Temos que ajustar esses detalhes para a gente voltar a vencer”, analisou o camisa 98.

Além de manter vivo o sonho de cravar uma vaga na Copa Libertadores, Artur pede para que a torcida não desanime após a sequência de tropeços da equipe. O time não vence há sete partidas na Série A.

“A gente fala para não desanimar. Sabemos que o torcedor é paixão, euforia. Estávamos fazendo uma baita campanha no primeiro turno e na Copa do Brasil. Deixamos uma expectativa bem grande para eles. Não pode perder a fé. A gente não perdeu e pedimos para que eles não percam também. A gente ainda pode chegar”, afirmou o atacante.

Atualmente, a distância do Bahia para o Internacional, primeiro dentro da zona de classificação para a Libertadores, é de seis pontos. O Brasileirão pode abrir mais uma vaga para o torneio caso o Flamengo conquiste a Libertadores sobre o River Plate em final neste sábado (23), em Lima no Peru. Nesse caso, o oitavo colocado, que neste momento é o Corinthians, também alcançaria a vaga. A distância do tricolor para o alvinegro também é de seis pontos.

“A gente escolheu essa profissão, sabíamos que a pressão seria normal no dia a dia. A gente precisa saber lidar com essa pressão, a expectativa que todos nós criamos, a torcida também. Quando a gente chegou perto, acho que deixamos o emocional atrapalhar um pouco. Temos que trabalhar isso para não voltar a pecar. E nossas vidas futuramente, quando acontecer algo assim não pecar nesse detalhe emocional. Acredito que temos muita coisa pela frente ainda, faltam cinco jogos que são muito importantes para alcançar nosso objetivo”, finalizou Artur.