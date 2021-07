Por recomendação médica, Kelly Key adianta segunda dose da vacina

Kelly Key, de 38 anos, recebeu a segunda dose da vacina contra o coronavírus nesta quinta-feira, 1. A cantora tem psoríase e decidiu antecipar a imunização por recomendação médica. Ela tomou a Astrazeneca no final do mês de maio e, pelo prazo padrão, deveria receber a segunda dose da vacina contra a covid-19 em 12 semanas.



"Hoje foi o dia da minha segunda dose da vacinação. Estou bem feliz, agora de fato estou imunizada! O que me deu direito a isso foi o aumento da dose do meu imunossupressor. Infelizmente minha psoríase voltou e, para aumentar a dose, preciso fazer as vacinações primeiro", explicou a cantora.



Kelly Key deu os esclarecimentos em uma série de stories no Instagram. "Agora sim posso continuar com meu tratamento normalmente, aumentando a dose, tenho fé que vai dar tudo certo", disse. Em abril, a cantora deu detalhes sobre o diagnóstico de psoríase no canal que mantém no YouTube.