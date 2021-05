Por um lugar ao sol, Juazeirense e Atlético buscam vaga na final

Eles têm se acostumado a dar trabalho à dupla Ba-Vi nos últimos anos e, aos poucos, se tornam presença constante nas semifinais do Campeonato Baiano. Frente a frente este ano, Juazeirense e Atlético de Alagoinhas decidem nesta quarta-feira (12), às 19h30, quem vai à decisão do estadual. O duelo acontece no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro.

Na primeira partida, deu Carcará: 2x1. O time de Alagoinhas marcou com Dionísio (artilheiro do time no estadual com três gols) e Vitinho, enquanto Thauan descontou para o Cancão. Com o resultado, o Atlético joga pelo empate para chegar na segunda final de Baiano consecutiva. Caso a Juazeirense vença por qualquer placar com um gol de diferença, a decisão da vaga será nos pênaltis. Vale lembrar que não há o critério de gol fora de casa como desempate.

Os dois times demonstram nos últimos anos que se acostumaram a competir forte no Campeonato Baiano. Campeão da segunda divisão em 2018, o Atlético chega a sua terceira semifinal consecutiva, o que significa que se classificou em todas as edições desde o seu retorno à elite. No ano passado, o sonho foi ainda mais longe: chegou à final e, após empates de 0x0 e 1x1 nos dois jogos com o Bahia, perdeu nos pênaltis por 7x6. Foi a segunda final estadual da história do Atlético, que foi vice em 1973, também para o Bahia.

Presidente do Carcará desde 2019, Albino Leite destaca a vantagem construída no primeiro jogo. "Queríamos o resultado positivo. Poderia até ser mais (larga a diferença no placar), mas agora é segurar o jogo e trabalhar com o regulamento debaixo do braço", comentou.

Ele destaca que, mesmo em um momento difícil por conta da pandemia, o Atlético faz uma temporada satisfatória. "Nossas metas estão sendo alcançadas. Queremos ficar entre os três primeiros colocados. Ser campeão é consequência, fruto de um trabalho, mas nosso desejo é também retornar à Copa do Brasil e buscar o pré-Nordeste", explica o dirigente. O primeiro objetivo foi cumprido e o segundo depende da classificação para a final ser confirmada.

Aposta no fator casa

Assim como o Atlético, a Juazeirense também chega a sua terceira semifinal em quatro anos (2018, 2020 e 2021). O Cancão de Fogo disputa a sexta semifinal desde 2012, ano em que chegou à elite do futebol baiano pela primeira vez para não sair mais. Eliminado pelo próprio Atlético na semifinal do ano passado, o time do Norte do estado aposta na sua força dentro do estádio Adauto Moraes em busca da primeira final de sua história.

O presidente Roberto Carlos lembra que, de 2018 para cá, a Juazeirense só perdeu quatro partidas no estádio. Curiosamente, duas delas foram para o Atlético de Alagoinhas, além de uma para o Bahia e outra para o Confiança. Nas demais 35 partidas do período, 21 vitórias e 14 empates. "Isso possibilita a gente sonhar na nossa casa. É o nosso campo de jogo, treinamos lá também e a Juazeirense deve sonhar nesta partida", ressalta o presidente.

Com a melhor campanha de sua história na atual edição de Copa do Brasil, torneio no qual eliminou Sport e Volta Redonda e vai enfrentar o Cruzeiro na terceira fase, a Juazeirense pode levar a final do Baianão de volta a Juazeiro, algo que não acontece há 20 anos. Em 2001, o Juazeiro Social Clube (do qual a Juazeirense surgiu após uma dissidência) perdeu a final para o Bahia.

"É o nosso momento de sonhar em ser campeão. Nós montamos um elenco que possibilita sonhar com esse título, ir mais na frente na Copa do Brasil e se classificar para a Copa do Nordeste", projeta Roberto. "O caminho da Juazeirense é se consolidar no futebol da Bahia, ser essa terceira força também no cenário nacional", completa.

SERVIÇO

Juazeirense x Atlético - jogo de volta da semifinal do Campeonato Baiano

Data: 12/05

Horário: 19h30

Local: Estádio Adauto Moraes

Transmissão: TVE e Youtube da TVE



*sob orientação do editor Herbem Gramacho