Por uma mobilidade mais humana

Começamos 2023, após um 2022 de muitos desafios, trabalho e resultados positivos, fruto de inovações contínuas promovidas pela CCR Metrô Bahia e seus parceiros. Como uma empresa de Mobilidade Humana, as perspectivas deste novo ano continuam focadas em desenvolvimento para nossos clientes, colaboradores e sociedade. Nos próximos meses, o metrô chegará a Cajazeiras/Águas Claras e faremos também investimentos em diversas áreas, como segurança e serviços.

O estudo de impacto socioeconômico do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, realizado pelo Instituto Miguel Calmon em 2022, tornou ainda mais tangível a importância do sistema em seus oito anos de operação, com impacto positivo na economia da Bahia (+ de R$ 11 bilhões), na geração de empregos e negócios, na economia do tempo de viagem (de até 18 dias úteis/ano) e na melhoria da qualidade de vida das pessoas.

Reforçamos esses resultados no dia a dia, fazendo pesquisas periódicas com nossos clientes e utilizando esses dados para promover ações de melhoria. Dois ótimos exemplos são o serviço inédito de recarga do Cartão Integração pelo "Zap do Metrô" e a disponibilização de Wi-Fi gratuito em todas as estações, fruto da PPP com o Governo do Estado da Bahia. Para 2023, entre muitas novidades, vamos possibilitar a compra de passagem direto nas catracas e ampliar a oferta de comércio, com a abertura de um mall e mais lojas!

Também inovamos para ampliar as ações em Segurança e Atendimento, como no uso de câmeras corporais pelos agentes ou na realização de capacitações continuadas para nossos colaboradores. Uma novidade, inclusive, será implantada em breve: o Copiloto Inteligente, um moderno sistema para auxiliar os Operadores de Trem e Centro de Controle. Essas e outras ações nos ajudam a promover uma Cultura de Segurança na CCR Metrô Bahia. Investimos em prevenção e o resultado é um sistema seguro para os clientes e colaboradores.

Em 2022, ampliamos também as ações de Diversidade e Inclusão (D&I). Implantamos o programa Mulheres na Manutenção para reverter o quadro de predominância masculina na área; promovemos mulheres para cargos de liderança; abrimos vagas de emprego exclusivas para mulheres; desenvolvemos ações afirmativas para o público LGBTQIAPN+, entre outras. Acreditamos no poder transformador da D&I e vamos aprofundar esse trabalho.

Atuamos diariamente com foco em pessoas, oferecendo um serviço de excelência, destaque no país e referência da Bahia. Priorizamos sempre os nossos clientes e colaboradores e promover esse lado humano da mobilidade é a nossa principal conquista. Estamos trabalhando, em 2023, para multiplicar essas ideias e ações, contribuindo também na discussão de projetos para a melhoria da mobilidade baiana.

André Costa é diretor da CCR Metrô Bahia