Por vaga na final, Chile e Peru se enfrentam em Porto Alegre

A rivalidade entre Chile e Peru não vai acabar nesta quarta-feira (3), mas a Arena do Grêmio, em Porto Alegre, será palco de mais um capítulo na disputa histórica entre os países. A partir de 21h30, a bola rola pela segunda semifinal da Copa América. É desse confronto que vai sair o último finalista do torneio, que terá o direito de atuar no Maracanã no próximo domingo (7), às 17h. Quem perder vai para a disputa de terceiro lugar, sábado (6), às 16h, na Arena Corinthians.

O atrito entre Chile e Peru tem explicação. Os países já travaram uma guerra no século XIX, a chamada “Guerra do Pacífico”, que aconteceu entre 1879 e 1883. Peru e Bolívia se juntaram contra os chilenos por causa de uma área rica em recursos minerais. O Chile saiu vencedor. “O Chile é o nosso rival histórico, existe uma rivalidade extra”, lembrou o centroavante peruano Paolo Guerrero, jogador do Internacional.

Depois de passar pela Colômbia nas quartas de final, o Chile quer continuar fazendo história. Vencedor das duas últimas edições da Copa América, a Roja sonha com o tricampeonato, algo que só a Argentina conseguiu na década de 1940. Por isso, o meia Vidal já sabe o que fazer para chegar a sua terceira final seguida e confirmar o feito.

“Não por ser o Peru que vou jogar melhor. Sempre que visto a camisa do Chile tento dar o máximo. Quando se põe a camiseta, são partidas oficiais que você dá a vida. Tomara que continue buscando isso. É o sonho da gente. Sair campeão. Ficar na história como tricampeões. Temos que fazer história, mas primeiro temos que chegar à final”, afirmou o camisa 8.

A tendência é a de que o técnico Reinaldo Rueda repita o time que segurou o empate por 0x0 com a Colômbia e avançou nos pênaltis com triunfo por 5x4. Com dois gols cada, os atacantes Eduardo Vargas e Alexis Sánchez brigam pela artilharia do torneio sul-americano.

Do outro lado, o Peru entrou no mata-mata como azarão depois de ter sido superado pela Venezuela no Grupo A e se classificar apenas como um dos dois melhores terceiros colocados. Entretanto, depois de bater os uruguaios nas quartas de final, também nos pênaltis (5x4 após 0x0 no tempo normal), a equipe ganhou fôlego e chega com a chance de surpreender mais uma vez.

Revanche

O duelo desta quarta é a reedição da semifinal da edição da Copa América de 2015, disputada em território chileno. Naquela ocasião, os donos da casa levaram a melhor no confronto histórico. Venceram por 2x1, avançaram à final e conquistaram o seu primeiro título ao superar a Argentina na decisão.

Às vésperas do encontro com os chilenos, o lateral-esquerdo Trauco, que atua no Flamengo, lembrou da rivalidade entre peruanos e chilenos, só que fez questão de jogar o favoritismo para o outro lado. “Obviamente, o Chile é favorito pelo que vem mostrando, é o atual campeão. Temos que respeitá-los, tem jogadores de muita qualidade. Tenho visto jogos muito chamativos, intensos. Nós também estamos bem, crescendo. Precisamos manter esse ritmo e atitude. Mas como eu disse, o Chile é favorito”, afirmou o jogador.

Depois, o jogador peruano ainda acrescentou. “É um clássico, não só do futebol. Nós temos muita rivalidade com os chilenos. Esse clássico é especial. Trataremos de fazer o melhor. Acho que vai ser um jogo muito intenso, o Chile gosta da posse de bola, assim como nós. Será uma partida fechada, muito disputada”, finalizou.