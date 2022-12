'Porfírio do Amaral - A Verdade Sobre o Samba' estreia no Cine Metha

O filme Porfírio do Amaral - A verdade sobre o samba, de Caio Rubens, está em cartaz no no Cine Metha (Glauber Rocha). A produção, que estreou nesta quinta-feira (1º), é uma homenagem aos sambistas desconhecidos do Brasil.

O filme foi finalizado em 2019. Em 2020 foi selecionado no In Edit Brasil - Festival Internacional do Documentário Musical. O longa fala de música, de filosofia, de política. Tudo isso através de um personagem, que ao lado de grandes nomes da Música Popular Brasileira, ganha contornos de verdade sobre a sua possível existência.

O filme

Porfírio do Amaral: A Verdade Sobre o Samba é uma homenagem aos sambistas desconhecidos do Brasil. “É também uma investigação em torno das origens do samba. Então, visitamos três lugares importantes para a formação desse ritmo: Salvador, Cachoeira e Rio de Janeiro”, diz o roteirista Reinofy Duarte.

Porfirio, o personagem que dá título ao filme, simboliza os sambistas de origem popular, que trabalhavam como porteiros ou garis e deixaram uma obra musical de valor. Chico Buarque, Elza Soares, Nelson Sargento e Margareth Menezes estão entre as personalidades entrevistadas.

O filme revela também rumores de que Porfirio deixou um programa Ensaio - que ia ao ar na TV Cultura - gravado, mas que nunca foi ao ar. É aí que começa um trabalho investigativo, para entender a razão de nunca ter sido veiculado. Não vale a pena entrar em detalhes, pois há risco de revelar spoilers. Mas adiantamos que o filme revela uma boa e divertida surpresa.

Serviço:

Sessão está disponível às 13h30, na sala 02 do Cine Metha (Glauber Rocha)

Os ingressos podem ser comprados pela internet​​​​​​​.

Inteira R$ 24,00 + Serviço: R$ 2,88

MEIA IDOSO R$ 12,00 + Serviço: R$ 1,44

MEIA ESTUDANTE R$ 12,00 + Serviço: R$ 1,44

MEIA PROFESSOR R$ 12,00 + Serviço: R$ 1,44

Meia Criança R$ 12,00 + Serviço: R$ 1,44