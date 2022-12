Porta dos Fundos anuncia data do especial de Natal

O Porta dos Fundos anunciou a data do seu já tradicional especial de Natal: este ano será no dia 21 de dezembro, lançado com exclusividade no Paramount+. Intitulada O Espírito do Natal, a produção original será um filme de terror que conta a história de um grupo de amigos que decide passar um feriado numa cabana isolada no meio da floresta. Tudo corre dentro do esperado, até que “coisas estranhas” começam a acontecer. Criado por Fábio Porchat e Jonathan Marques, este especial mostra que o espírito do bom velhinho pode não ser tão bonzinho assim. A produção Paramount+ Exclusive, desenvolvida em parceria com o Porta dos Fundos, conta com direção de Rodrigo Van Der Put.

O Especial de Natal do Porta dos Fundos é um clássico do Natal, tendo o primeiro filme lançado em 2013, intitulado “Especial de Natal - Porta dos Fundos”, além de “Especial de Natal - O Velho Testamento” (2014), “Especial de Natal: Jesus Cristo” (2015), “Especial de Natal - A Arca de Noé” (2017), “Especial de Natal: Se Beber, Não Ceie” (2018), “Especial de Natal Porta dos Fundos: A Primeira Tentação de Cristo” (2019), “Teocracia em Vertigem: Especial de Natal” (2020) e “Te Prego Lá Fora” (2021). Essas produções se caracterizam por unir o conceito do Natal com o humor ácido e irreverente do Porta dos Fundos.

Veja o trailer de O Espírito do Natal, especial 2023 do Porta dos Fundos: