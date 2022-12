Porta dos Fundos lança esquete em parceria com o canal Na Rédea Curta

O Porta dos Fundos lançou nesta quinta (22) a esquete Presente Idealem parceria com o canal Na Rédea Curta, dos atores Sulivã Bispo e Thiago Almasy. O vídeo faz uma sátira com a famosa brincadeira ´amigo oculto´, geralmente realizada nesta época do ano, e que costuma render boas histórias nos grupos de amigos, trabalho e família. A direção é de Bianca Frossard e o roteiro de Pedro Esteves.

A produção conta com Fábio de Luca e Pedro Benevides no elenco, além da participação especial dos anfitriões do canal Na Rédea Curta. O perfil baiano nasceu em 2018 e exibe em formato de websérie a dinâmica e o cotidiano de uma família negra e periférica de Salvador com muito bom humor, leveza e diversão. Em dezembro deste ano, foi lançado nos cinemas de todo o país o seu longa-metragem homônimo, sob a direção de Ary Rosa e Glenda Nicácio, realização da Rosza Filmes e distribuição da Elo Studios.

Dividida ao longo de três temporadas, a produção audiovisual foi selecionada para a Turma 2022 do Fundo Vozes Negras, entre o total de 135 no mundo. O projeto é uma iniciativa mundial promovida pelo YouTube para apoiar criadores e artistas negros, que recebem recursos para investir em produção de conteúdo nos seus canais. Em dezembro deste ano, os selecionados iniciaram uma nova fase do programa - chamada Vozes Negras Expande - voltada para potencializar o alcance dos conteúdos dos criadores participantes do projeto.

A parceria entre o canal e o Porta dos Fundos é fruto desse novo momento e Gustavo Martins, editor-chefe do grupo de humor, celebra a união entre os dois canais: “O Na Rédea Curta tem uma linguagem bastante própria, que acabou se adaptando muito bem à nossa. São atores versáteis, dispostos e muito engraçados. Eles certamente estão prontos para atingir um público bem maior e espero que essa colaboração contribua com isso”, afirma.

De acordo com Thiago, essa parceria é mais uma oportunidade de mostrar o trabalho da dupla e atingir um número ainda maior de público. “O Porta dos Fundos foi um canal referência para muitos criadores de conteúdo que, assim como nós, queriam autonomia na hora de construir suas próprias narrativas de humor. Essa collab com o Na Rédea Curta surge num momento decisivo pra gente: fomos contemplados com o Fundo Vozes Negras do YouTube, acabamos de lançar nosso primeiro longa metragem e estamos buscando espaço dentro do mercado para nos inserir enquanto artistas. Como ator, diretor e roteirista, ver como o Porta funciona foi um presentaço, e ainda bem que pudemos viver os personagens da nossa websérie e também mostrar nosso talento enquanto atores fora do nosso universo. Vida longa ao Porta dos Fundos e a todos os envolvidos na realização dessa parceria. Que seja a primeira de muitas!”, afirma.