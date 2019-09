Porta dos Fundos vai procurar novo ator em reality show na internet

O próximo humorista do Porta dos Fundos vai ser escolhido através de um realitu show que será exibido na internet. A competição O Novo Futuro Ex-Ator do Porta irá documentar a busca por um novo comediante para fazer parte do elenco.

O reality será gravado em cinco estados brasileiros, com a participação de atores e comediantes de todo país. Fábio Porchat, Gregório Duvivier, João Vicente de Castro, Antônio Tabet Thati Lopes e Noêmia viajam por todo país procurando os quatro melhores comediantes de cada região.

Durante a segunda fase, os participantes concluirão diferentes tarefas envolvendo atuação, improvisação, canto e criação. O vencedor será O Novo Futuro Ex-Ator do Porta. A produção terá episódios semanais, de 20 minutos cada, a ser exibida no canal do Porta dos Fundos.



A atração faz parte de um acordo do Viacom International Studios com o YouTube, que exibirá o reality na internet. "Este acordo com o YouTube Original demonstra que a nossa paixão em criar conteúdo de comédia de alta qualidade é tão grande quanto

a nossa vontade de manter os fãs rindo muito, e muito alto", comentou Tereza Gonzales, Diretora Sênior do Viacom International Studios, em nota à imprensa. "O sucesso da marca Porta dos Fundos foi construído no YouTube e estamos superanimados em continuar trabalhando com eles para trazer mais um conteúdo original, e exclusivo, para toda a audiência", completou.



Atualmente, o Porta tem mais de 16 milhões de seguidores na rede social de vídeos, e acumula 5,2 bilhões de visualizações.