Porta-voz da reforma tributária, deputado da Bahia diz que PEC será aprovada na Câmara no início de outubro

Escalado por lideranças do Congresso para atuar como porta-voz da reforma tributária junto à iniciativa privada, entidades de classe e parlamentares de variadas bancadas, o deputado federal João Roma (PRB-BA) afirmou que, pelo cenário atual, a PEC será aprovada na Câmara antes que o Senado vote a da Previdência. “Considerando que já há grande consenso em torno da matéria , a previsão é que ela passe em dois turnos na Casa até o início de outubro”, disse Roma, que foi relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Para ele, o placar a favor da tributária será bem mais elástico que o da previdenciária, aprovada por 379 a 131 na primeira rodada e por 370 a 124 na segunda.

Maré cheia

“Ao contrário da proposta que muda o regime de aposentadorias, a reforma no sistema de tributos em vigor não é contaminada pelo componente ideológico. Basta ver a votação da PEC na CCJ da Câmara. Só houve um voto contra, do deputado Ivan valente (Psol-SP). Até o PT foi favorável”, destacou Roma.

Mão dupla

Recentemente, João Roma teve um encontro com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), a quem pediu apoio para agilizar a reforma tributária. Alcolumbre garantiu empenho pessoal para que, uma vez aprovada pelos deputados, a proposta também caminhe de forma rápida e sem sobressaltos na Casa. Entretanto, Alcolumbre informou a seus aliados na bancada baiana em Brasília que, para cumprir a promessa feita a Roma, será preciso antes resolver a disputa de protagonismo entre a Câmara e o Senado, onde tramita outra PEC de reforma tributária.

Pato dos outros

A divulgação da lista de empresas que compraram aviões por meio de empréstimos concedidos pelo BNDES com juros subsidiados respingou sobre duas companhias do agronegócio no Oeste baiano: WJC Empreendimentos Agropecuários, de Riachão das Neves, e Pioneira Comércio e Representação de Produtos Agropecuários, sediada em São Desidério. Ambas adquiriram, em 2012, aeronaves financiadas pelo BNDES e, assim como parte dos nomes citados, acabaram misturadas na mesma relação de empresas envolvidas em escândalos de corrupção.

Made in Bahia

O instituto RenovaBR, criado no rastro dos movimentos da chamada “Nova Política”, selecionou 50 baianos para participar da segunda turma do curso destinado a capacitar potenciais candidatos a prefeito ou vereador nas eleições de 2020. Do total, 23 residem em Salvador. O restante está espalhado em 18 municípios do interior. No Nordeste, a Bahia é o segundo estado com o maior número de alunos selecionados, em um universo de 1,4 mil em todo o país. Em 2018, 17 formados pelo RenovaBR foram eleitos.

Bola de cristal

Procuradores da República que acompanham o inquérito aberto no Supremo contra o baiano Aroldo Cedraz apostam em seu afastamento do cargo de ministro do TCUnião pela Segunda Turma da Corte no próximo dia 27.