Portais com sistema de reconhecimento facial vão funcionar 24h no Carnaval

Quarenta e dois portais de abordagem com suporte do reconhecimento facial serão utilizados pela Secretaria da Segurança Pública no Carnaval de Salvador. Os equipamentos vão funcionar 24h e ficarão instalados nos acessos aos circuitos Dodô (Barra), Osmar (Campo Grande) e Batatinha (Pelourinho).

Nos equipamentos, policiais usarão detectores de metais impedindo a entrada de armas de fogo e objetos cortantes na festa. Mochilas, bolsas e sacolas serão os itens que mais vão receber atenção durante as revistas, para evitar que as pessoas chegam à festa com objetos perigosos.

Ao todo, a SSP vai usar 300 câmeras móveis e fixas acompanhando movimentações suspeitas e também procurando foragidos da Justiça. Em 2019, primeiro ano de uso, a tecnologia encontrou um homicida, que estava fantasiado de mulher e foi curtir a folia.

Cerca de 30 mil policiais e bombeiros vão participar da segurança da festa. O investimento em segurança pública será de R$ 70 milhões, segundo o Estado.

CICC e postos

O Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), instalado no COI, ficará ativo durante todo período da festa. Fazem parte do centro integrantes de 43 órgãos estaduais, federais e municipais.

Além das forças de segurança estaduais, também compõem o CICC a Polícias Federal e Rodoviária Federal, Força Aérea Brasileira, Agência Brasileira de Inteligência, Marinha, Exército, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Casa Militar, Embasa, Coelba, CCR Metrô, empresas de telefonia (Vivo, Oi, VTal), SAMU, Contar e Secretarias do estado e do município.

Cento e sete postos, 13 deles integrados, foram instalados nos circuitos tradicionais, além dos carnavais de bairros e na Região Metropolitana de Salvador, para abrigar o efetivo e recepcionar as demandas de turistas e baianos presentes na folia.

Polícia Militar

A Polícia Militar da Bahia vai atuar no policiamento ostensivo e repressivo nos corredores da festa, nas áreas de acesso e estações de transporte coletivo, além das principais vias da capital baiana.

Além de unidades ordinárias dos Comandos de Policiamento Regionais da Capital e do Interior, também vão atuar equipes especializadas do Grupamento Aéreo, Operações Ronda Maria da Penha, Gêmeos e Apolo, Esquadrões de Polícia Montada e Águia, Companhias Independentes de Policiamento Especializada (Cipes), de Policiamento de Proteção Ambiental, Batalhões de Polícia Rodoviária (BPRv) e Especializado em Policiamento de Eventos (Bepe).

Aeronaves, viaturas de quatro e duas rodas, cães e cavalos policiais também estarão à disposição para trabalho na festa.

Corpo de Bombeiros

Para efetuar atividades de resgate de foliões que precisarem de atendimento de urgência nos circuitos, o Corpo de Bombeiros atuará com especialistas em combate a incêndio e salvamento.

Também estarão à disposição dos carnavalescos caminhões Autobomba Tanques, Auto Escada Mecânico, e veículos de Atendimento Pré-hospitalar.

Polícia Civil

A Polícia Civil vai atuar com delegados, escrivães e investigadores que farão atendimentos nos postos especializados e nas Delegacias Especiais de Área, ao longo dos três circuitos.

Entre as atividades desempenhadas pela polícia judiciária estão a recepção e registros de ocorrências, acolhimento e atendimento a grupos vulneráveis em postos especializados para este público.

Policiais infiltrados em diversas áreas do evento irão monitorar de perto possíveis delitos cometidos por criminosos.

DPT

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizará a identificação de suspeitos flagrados pelo sistema de reconhecimento facial.

Equipes especializadas em perícia de constatação de drogas de abuso irão avaliar os itens apreendidos em ações policiais. Também estão à serviço do cidadão equipamentos para análises balísticas .