Portal único da prefeitura oferece 65 serviços; veja como navegar

A prefeitura de Salvador lançou na segunda-feira (29) a plataforma Salvador Digital, sistema que reúne dados de todos órgãos da gestão municipal. A ferramenta já dispõe 65 serviços municipais, como emissão da segunda via de IPTU, solicitação de benefícios e programas de transferência de renda e consulta ao Diário Oficial do Município (DOM). Mais opções, como atendimento e agendamento online para serviços, vão estar disponíveis nos próximos dias.

O portal é oficial, gratuito e une todas as informações municipais. Para navegar, basta acessar o link da Salvador Digital e ter cadastro no gov.br - plataforma federal que também reúne, em um só lugar, todas informações das áreas de governo. A população soteropolitana pode consultar o novo site sem sair de casa e por qualquer dispositivo que acesse a internet.

“É uma porta de acesso à prefeitura, [oferta] desde agendamento aos postos de saúde, até serviços de poda, roçagem e manutenção da cidade”, exemplifica o prefeito Bruno Reis.

A plataforma é dividida por áreas de interesse. Turismo & Cultura, Saúde e Educação são algumas das seções. Ao clicar na pasta interessada, aparecem os serviços disponibilizados. Canais de atendimentos e notícias da prefeitura também compõem a página inicial. A plataforma oferece acessibilidade com Libras, conteúdo audiodescritivo e até atendimento por videochamada.

A iniciativa foi apresentada pelo prefeito Bruno Reis e pelo secretário de Inovação e Tecnologia (Semit), Samuel Araújo, na segunda-feira (30), durante evento no Porto Salvador, no Comércio. Para o gestor municipal, a Salvador Digital é um canal em que o cidadão faz suas demandas e a prefeitura as atende.

O objetivo é resolver e facilitar a vida dos soteropolitanos, tornar Salvador mais digital e identificar as principais demandas e quais produtos são mais consumidos pelo cidadão. A partir das buscas dos cidadãos, será possível identificar e melhorar as políticas públicas da cidade, afirma Bruno Reis.

“A plataforma facilita a vida do cidadão para demandar e da gestão, para fazer políticas públicas eficientes para atender as reais necessidades da população”, explica o prefeito.

“Em 2013 não tinha canal para demandar [reclamar e solicitar melhorias] para a prefeitura. [As pessoas] só conseguiam quando iam para as rádios fazer as queixas, que se repetiam por meses, sem solução. De lá para cá passamos a inserir canais de comunicação com a prefeitura. [...] É por isso que estamos lançando esta plataforma que vai permitir que cada cidadão possa ter demandas atendidas ”, compara.



Prefeito diz que ferramenta tem o objetivo de atender necessidades da população (Foto: Betto Jr./Secom)

Serviços

Na seção de Finanças e Tributos, dá para emitir segunda via de IPTU e outros impostos municipais, enquanto que na categoria Social há informações e solicitações de benefícios e programas de transferência de renda. A lista de categorias tem ainda Trânsito e Transporte, Turismo e Cultura, Ordem Pública, Animal, Defesa Civil, Mulher, Administração e Gestão, Educação, Esporte e Lazer, Defesa do Consumidor, Infância e Juventude, Urbanismo e Habitação, Segurança Urbana, Cidadania e Diversidade, Infraestrutura e Manutenção Urbana, Empreendedorismo, Emprego e Renda, Saneamento, Meio Ambiente e Sustentabilidade.

A ferramenta ainda apresenta outras funcionalidades informativas, são: localização de aplicativos úteis, consulta ao Diário Oficial do Município (DOM), Portal da Transparência, Legislação Municipal vigente, assim como estrutura organizacional da Prefeitura. Dispõe também de sistema de Ouvidoria e apresenta uma área exclusiva para usuário, na qual é possível personalizar, favoritar serviço e acompanhar as solicitações realizadas na aplicação.

Transição gradual

Hoje, a ferramenta oferta serviços dos órgãos municipais de forma direta ou indiretamente. Isso porque, como cada secretaria tem seu portal, com o Salvador Digital, todas estarão reunidas, mas ainda falta integração. Adiante, atualizações serão feitas para unir as funções de cada portal no portal único.

“Pode acontecer atualização mensalmente, vamos disponibilizando funcionalidades aos poucos”, ressalta o titular da Semit, Samuel Araújo. Ele explica que não é possível fazer a transição instantânea porque corre o risco de afetar agendamentos já programados nos portais de cada secretaria.

O investimento municipal foi de R$ 2 milhões para a ferramenta. A plataforma foi cedida pelo estado do Amapá, mas Mato Grosso e Rio de Janeiro também já utilizam a tecnologia.

Prefeitura divulga número do WhatsApp municipal e firma acordo de segurança cibernética

Além do lançamento da Salvador Digital, a prefeitura aproveitou o ensejo para inaugurar o número do Whatsapp municipal e assinar acordo de segurança cibernética.

O cidadão agora pode acessar os serviços e fazer críticas e sugestões através do WhatsApp, por meio do número (71) 98791-3420. A prefeitura firmou ainda um acordo com a empresa Fortinet com objetivo de prevenir ataques de hacker e tornar o sistema mais seguro.

“Precisamos ter uma cidade inovadora, inteligente, avançar para tornar Salvador uma das mais inteligentes do Brasil. Já somos a [mais tecnológica] do Nordeste”, planeja o gestor municipal. Bruno Reis ainda destaca o projeto de distribuição de tablet para crianças e professores da rede de ensino municipal, assim como infovias que levam Wi-Fi gratuito para 800 prédios de Salvador e no entorno das regiões. Pontos turísticos e de visitação também oferecem internet gratuita.

“É inserir a população no mundo digital. Se não fizermos, não estamos preparando nossa população [...] para o presente", afirma.

A tecnologia que está presente em diversas atividades do dia a dia colocou Salvador no primeiro lugar do Nordeste no Ranking Connected Smart Cities, que aponta as cidades mais conectadas e inteligentes do país. A capital baiana também subiu um degrau na escala nacional e agora ocupa o 9º lugar.

A tecnologia está presente no bilhete eletrônico do transporte público, no metrô que faz o deslocamento de grandes multidões sobre trilhos, nos semáforos inteligentes que amenizam os congestionamentos, nas sirenes de monitoramento de área de risco que evitam tragédias e no sistema de iluminação eletrônico que ajuda a diminuir o valor da conta de luz. Hoje, já é possível resolver pendências com o município de forma online.



*Com a orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo