Porto Seguro realiza Festival de Aves

Sensibilizar sobre a importância da conservação da natureza, usando as aves livres como principal atrativo. Essa é a proposta do Festival de Aves de Porto Seguro, no Sul da Bahia, que acontece entre os dias 30 de maio e 1º de junho.

A segunda edição do evento é aberto ao público e traz uma ampla programação para pessoas de todas as idades. Serão oficinas, atividades educativas, exposições, contação de história, minicursos, palestras e a tão atrativa observação de aves, na qual todos poderão ter a experiência de observar aves livres.

De acordo com a coordenadora do evento e analista ambiental da Veracel, Priscilla Sales, essa é uma forma de envolver a comunidade para a causa da conservação ambiental e o respeito à natureza. “É uma forma lúdica de envolver a população local e os turistas que visitam a região para que eles também se tornem defensores dessa causa”, completa.

O festival é uma realização da RPPN Estação Veracel, Parque Nacional do Pau Brasil, Refúgio da Vida Silvestre Rio dos Frades, RPPN Rio do Brasil e da Universidades Federal do Sul da Bahia, com apoio da Prefeitura Municipal de Porto Seguro.