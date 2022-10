Portões de colégios eleitorais são abertos em Salvador

Os portões dos colégios eleitores foram abertos em Salvador e em todo país. Os eleitores que preferem votar logo cedo formaram filas para serem os primeiros.

No Colégio estadual Nelson Mandela, em Periperi, alguns eleitores empolgados até correram dentro da escola para chegarem logo às suas seções.

Em Brotas, no Colégio Luiz Viana, a movimentação é intensa no início da votação.

Já no Colégio Estadual Deputado Manoel Novaes, no Canela, os soteropolitanos ainda estão chegando aos poucos para a votação deste domingo.

Em Periperi, no Colégio Nelson Mandela, as filas estão tranquilas e sem grande movimentação no começo da manhã.

Foto: Paula Fróes / CORREIO

Foto: Paula Fróes / CORREIO

Todas as seções eleitorais do país estarão abertas das 8h às 17h no horário de Brasília. Somente poderão votar após as 17h de Brasília os eleitores que já estiverem na fila.