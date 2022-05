Portões do Parque da Cidade são recolocados pela prefeitura após roubo

Os portões de acesso ao Parque Municipal Joventino Silva (Parque da Cidade), no Itaigara, foram recolocados pela prefeitura na noite da última sexta-feira (6). Os equipamentos foram roubados na madrugada de quinta-feira (5).

Os novos portões instalados são feitos em aço, com reforço no sistema para evitar novas ocorrências. Para a realização da iniciativa, foram utilizados caminhões munck e serviços de serralheria e fabril.

Segundo a prefeitura, a Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal) já gastou mais de R$180 mil no reparo de praças, monumentos, academias de saúde e demais equipamentos vandalizados. Os espaços de convivência e lazer situados no Santo Antônio Além do Carmo, São Caetano, Barros Reis, Largo do Tanque, Barris e Avenida Centenário lideram os casos de vandalismo.

Para o presidente da Desal, Virgílio Daltro, a prática só traz prejuízos a todos os cidadãos, além de ser crime previsto no Código Penal. “Praticamente toda semana, a Prefeitura entrega praças, academias de saúde, quadras, iluminação em LED e demais intervenções para melhorar a vida dos cidadãos. Não faz sentido ocorrências como essa em uma cidade que está cada vez mais bonita e bem-cuidada”, pontuou.

Entre outros itens que são alvo de depredação do patrimônio público estão cabos de semáforos e de iluminação, passarelas, viadutos, sinalização e mobiliário urbano. De acordo com a estimativa da Seman, o Município gasta cerca de R$2 milhões por ano para recuperar equipamentos vandalizados na cidade, montante que poderia ser aplicado em novas praças, quadras e demais equipamentos públicos para a população.