Portões são abertos em colégios eleitorais e votação começa em Salvador

Os portões dos locais de votação já foram abertos em todo país. A movimentação é intensa no início da manhã deste domingo (2) em Salvador.

No entorno dos colégios eleitorais, há muitos santinhos (panfletos partidários) espalhados pelas ruas.

No Colégio Estadual de Praia Grande, em Periperi, a entrada dos eleitores foi tranquila. Dentro do colégio, a movimentação é intensa e já há filas nas seções eleitorais.

No Colégio Luiz Viana, em Brotas, o movimento está intenso e o engarrafamento no bairro vai até a entrada da rua onde fica a escola.

(Foto: Priscila Natividade/CORREIO)

Como conferir local de votação

A consulta ao local de votação na Bahia - ou em qualquer outro estado - é rápida, simples e gratuita. E tudo isso está disponível por diversos meios, seja no Portal do TSE, no whatsapp (chatbot do TSE) ou por aplicativos da Justiça Eleitoral.

Pelo site do Tribunal, é possível descobrir o local de votação na aba “Eleitor e Eleições”, na parte superior da página. Ao clicar nesse tópico, a pessoa será redirecionada para dois menus: em “Eleitor”, é só clicar no link “Local de votação/zonas eleitorais”.

