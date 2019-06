Portugal bate Holanda e fatura primeira edição da Liga das Nações

Três anos após vencer a Eurocopa - quando bateu a anfitriã, França, no Stade de France, em 2016 -, Portugal faturou mais um título europeu. Desta vez, a equipe despachou a Holanda e conquistou a primeira edição da Liga das Nações, um novo torneio lançado pela UEFA. Diante de sua torcida, no Estádio do Dragão, em Porto, o time anotou 1x0, com gol de Gonçalo Guedes.

Portugal dominou o jogo desde o início. Principalmente no primeiro tempo, quando tentou abrir o placar de várias formas diferentes - perdendo chance atrás de chance.

Foi só no segundo tempo que a seleção conseguiu, finalmente, seu gol. Aos 15 minutos da etapa, Bernardo Silva recebeu de Gonçalo Guedes e devolveu a bola para ele, que bateu firme na entrada da área. O goleiro holandês Cillessen se esticou - e até tocou na bola -, mas não evitou que a rede fosse balançada.

Cristiano Ronaldo, que estava em campo, chegou ao seu 29º troféu na carreira. Se não deixou seu gol - diferente da semifinal, quando anotou um hat-trick sobre a Suíça na vitória por 3x1 -, deu trabalho aos defensores rivais.

A Holanda, aliás, viu frustrado seu sonho de conquistar o primeiro troféu europeu desde 1988 - na época, bateu a União Soviética na Eurocopa realizada na Alemanha Ocidental, embalada por jogadores como Van Basten, Frank Rijkaard e Ruud Gullit.