Portugal é eleito 'Melhor destino do Mundo' em premiação internacional

Pelo segundo ano consecutivo, Portugal foi eleito o "Melhor destino do Mundo", pelo World Travel Awards, um dos mais importantes prêmios do turismo mundial. A cerimônia foi realizada no último sábado (1), em Lisboa.

Esta foi a 25ª edição do prêmio. POrtugal enfrentou países como África do Sul, Brasil, Espanha, Estados Unidos, Grécia, Índia, Indonésia, Jamaica, Malásia, Maldivas, Marrocos, Nova Zelândia, Quênia, Ruanda, Sri Lanka e Vietnã.

Vista da Alfama, bairro histórico de Lisboa (Foto: Daniel Silveira/CORREIO)

Além do título mundial, o país da Península Ibérica também foi reeleito 'Melhor Destino da Europa'.

O prêmio é resultado de uma votação popular e de 200 mil profissionais da indústria do turismo, de mais de 160 países.

Sempre antenado com as tendências de viagem, o BAZAR já fez várias reportagens sobre turismo no pequeno país europeu. Confira:

Tem essa sobre o que fazer em 24 horas em Lisboa, capital portuguesa. Já essa aqui é para quem tem um pouco mais de tempo na maior cidade do país.

Pra quem quer comer bem em Lisboa, ficam aqui as dicas.

Do ladinho de Lisboa tem Sintra, que é uma cidadezinha cheia de palácios, que parece cenário de conto de fadas.

Parabéns a #Portugal e a todos os Portugueses. Somos, pelo segundo ano consecutivo, o Melhor Destino do Mundo. #WorldTravelAwards #CantSkipPortugal #VisitPortugal pic.twitter.com/llJiXGhg6R — República Portuguesa (@govpt) 1 de dezembro de 2018

Um pouco mais longe, fica o Alentejo, região bucólica, famosa pelos vinhos, embutidos artesanais e cerâmicas coloridíssimas.

Porto fica ao norte e é a segunda maior cidade do país. Famosa pelo vinho fortificado produzido na região, abriga ainda uma das mais belas livrarias do mundo.

Já quase na fronteira com a Espanha, o bom-humor dá o tom da festa de Santa Bebiana, protetora dos que bebem e padroeira do vinho.