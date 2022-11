Portugal vence o Uruguai e vai às oitavas da Copa do Mundo

Portugal é mais uma seleção garantida nas oitavas de final da Copa do Mundo. Nesta segunda-feira (28), o time europeu venceu o Uruguai por 2x0. Bruno Fernandes fez os dois gols da partida.

O resultado deixa Portugal na liderança do grupo H, com seis pontos. O Uruguai é o lanterna da chave, com apenas um, e vai jogar a classificação na última rodada, quando enfrenta Gana, atual vice-líder, com três pontos.

Com a vaga assegurada, Portugal, do craque Cristiano Ronaldo, enfrenta a Coreia do Sul. Os coreanos foram derrotados por Gana nesta segunda, mas ainda têm chances de classificação, já que empataram com o Uruguai na estreia.

Vale destacar que é do grupo H que sai o adversário do Brasil nas oitavas de final. Se ficar em primeiro lugar, a Seleção enfrentará o segundo colocado da chave. Se for ultrapassado na última rodada, o Brasil pegará o líder.

O duelo entre Portugal e Uruguai foi bastante movimentado, com chances para os dois lados. Os gols saíram apenas no segundo tempo. Bruno Fernandes cruzou na área, Cristiano Ronaldo tentou o cabeceio, mas a bola entrou direto.

Na reta final, o árbitro marcou toque de mão dentro da área. Bruno Fernandes cobrou o pênalti e ampliou a vantagem portuguesa.