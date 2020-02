Pós-graduação: o futuro profissional está em suas mãos

O termo “mercado de trabalho” pode dar um frio na barriga em todos os estudantes universitários, afinal, este é o momento mais esperado após longos anos de estudo e formação. No contexto de tantas mudanças é desafiador receber o certificado e alçar voo, porém, é uma experiência única e intransferível.

Pais, professores e mestres colaboraram e vão torcer por você, mas a partir de agora os rumos da carreira pertencem ao novo profissional. É hora de alinhar conhecimento e responsabilidade.

Jéssica Alcântara, estudante de pós-graduação em Energias Renováveis no Centro Universitário Ruy Barbosa | Wyden, sabe que um dos maiores desafios de uma pessoa recém-inserida no mercado é adquirir a experiência da prática, por isso, desde que terminou a graduação, tem buscado novos cursos e experiências para agregar mais conhecimento.

“Enquanto não surge a oportunidade de inserção no mercado, ao terminar a pós-graduação, pretendo seguir rumo ao mestrado e até mesmo a novas vertentes que possam me trazer mais aprendizado”, comenta.

Inovação

Já Laila Dantas, aluna do MBA em Inteligência de Mercado, Marketing Estratégico e Mídias Digitais da Baiana Business School, tenta enxergar a carreira a longo prazo e diz: “Em 2030, vislumbro um cenário bem positivo e com constantes inovações para a área em que atuo. Minhas pretensões são de continuação com o marketing no comprometimento do ‘Sucesso do Cliente’, visto como uma das profissões do futuro”. A estudante adianta que deve optar por cargos de alta gestão, voltados para a inovação.

“Hoje, já atuo com o Marketing 4.0 e com nomenclaturas de profissões que não existiam, como growth hacker. É bem provável que esse cenário venha se modificando junto as remodelações de mercado”, acredita.

Um dos caminhos para alcançar todos esses objetivos foi fazer mentoria e orientação de carreira.

“Senti essa necessidade no início de 2019 e fui sendo orientada de acordo com diagnóstico, testes, mercado, desejos, aptidões e análises de passado, presente e futuro. Contratei uma mentoria e desenvolvemos um trabalho muito robusto e em parceria, com o objetivo de desenhar com foco e organização a minha trajetória profissional. Descobri os meus ‘gaps’ e, dessa maneira, pude investir tempo e conhecimento no que necessitava, a pós na Baiana Business é um exemplo disso”, explica ela, que já se prepara para atuar diante de todos os desafios e avanços no mercado do Marketing 4.0, movido pelo aprimoramento tecnológico e a meteórica ascensão da conectividade mobile dos últimos anos.

Preparado

Nairo Elo de Cerqueira Lima Neto, advogado graduado e pós-graduando em Direito Processual Civil pela Faculdade Baiana de Direito, já atua em escritório e afirma que com as constantes alterações da atividade social, o profissional precisa estar atualizado e em sintonia com a sociedade, porém, fazer uma projeção profissional, a médio e longo prazo, pode resultar em uma considerável imprecisão. Hoje, sua busca intensa é por conhecimento, justamente em razão da fluidez com que as relações sociais acontecem e dos novos temas.

“O disruptivo, o tecnológico, a todo momento bate à nossa porta, enquanto inovação para colaborar com a atividade humana em geral. Em que pese a sensação de que potenciais mudanças serão percebidas, ainda acredito que o advogado sempre terá espaço no mercado e na sociedade, sobretudo em razão da sua fundamental atuação em resolver o problema das pessoas, independentemente da participação de ferramentas tecnológicas que se comuniquem com seu exercício”, afirma Nairo.

Plano de carreira

Aluna da pós em Urgência, Emergência e Terapia Intensiva Veterinária da Unifacs, Mariana Rodrigues de Mello Boulhosa optou pelo curso como um diferencial em sua área de atuação. Ela acredita que o conhecimento qualificado a capacita como profissional para reduzir a concorrência no mercado de trabalho.

“Faço o planejamento da minha carreira desde o primeiro dia em que entrei na faculdade, pois já sabia o que queria. Quando acreditamos no nosso potencial e na instituição de ensino, isto nos fortalece com a certeza de que competências adquiridas no trajeto nos trarão bons retornos”.

