Posse de Bethânia na Academia de Letras da Bahia será no Góes Calmon

No dia 03 de maio de 2023, quarta-feira, às 19 horas, ocorrerá a cerimônia de posse de Maria Bethânia Vianna Telles Velloso, eleita imortal da Academia de Letras da Bahia em 11 de outubro de 2022. A sessão solene acontecerá no Palacete Góes Calmon e será presidida pelo acadêmico Ordep Serra, presidente da instituição. O evento é restrito para pessoas convidadas.

A nova acadêmica será recepcionada em discurso pelo músico, professor e acadêmico Paulo Costa Lima. Maria Bethânia ocupará a Cadeira número 18 anteriormente ocupada pelo historiador, ensaísta e professor, Waldir Freitas Oliveira e que tem como patrono Zacarias de Góes e Vasconcelos.



"A Academia canta: é assim que estamos com a entrada de Maria Bethânia nessa casa de Castro Alves, Jorge Amado, João Ubaldo Ribeiro e de tantas letras baianas. Trata-se de uma pesquisadora incansável, cujo objeto tem sido a voz e sua expressividade ampliada, colocando em movimento um programa de produção de conhecimento, que mobiliza e sensibiliza milhões de brasileiros, na direção da valorização da cultura como tesouro simbólico que nos constitui", saúda a nova confreira o acadêmico Paulo Costa Lima.

Inicialmente pensada para ocorrer em dezembro de 2022, a cerimônia de posse foi adiada em decorrência do aumento, à época, no número de casos de covid-19, levando à suspensão das atividades presenciais na ALB como forma de prevenção.

A cerimônia de posse terá acesso exclusivo para pessoas convidadas, dentre as quais familiares, amigos e autoridades. De acordo com informações do Alô Alô Bahia, a ALB fará a transmissão simultânea através do Instagram.

Sobre a nova acadêmica

Maria Bethânia Vianna Telles Velloso nasceu em Santo Amaro da Purificação, Bahia, em 18 de junho de 1946. Ela é filha de José Telles Velloso e Claudionor Vianna Telles Velloso, e irmã do cantor e compositor Caetano Veloso. Bethânia é uma das maiores cantoras e compositoras brasileiras, com mais de 50 anos de carreira. Ela já lançou mais de 50 álbuns, sendo um dos maiores nomes da música popular brasileira.

Entre suas principais conquistas, destacam-se o Prêmio Shell de Teatro e o Prêmio da Música Brasileira. Além de sua contribuição para a música, Maria Bethânia também é uma grande defensora da literatura de língua portuguesa, tendo gravado diversos álbuns com poemas de grandes escritores como Fernando Pessoa, João Guimarães Rosa, Vinicius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade e muitos outros.

Em 2021, ela foi eleita para a Academia de Letras da Bahia, em reconhecimento à sua contribuição para a cultura brasileira. Maria Bethânia continua ativa na música, com shows e lançamentos de novos álbuns, além de sua atuação em projetos sociais e culturais. Além de ícone da cultura brasileira, artista completa e referência para gerações de músicos e amantes da cultura brasileira, Bethânia também é conhecida por sua atuação política, tendo sido uma das vozes mais ativas na luta contra a ditadura militar no Brasil e a favor da democracia.

A Academia de Letras da Bahia tem apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia.

