Possível nome para substituição de William Bonner é definido, diz colunista

A aposentadoria de William Bonner, vira e mexe, é motivo de boatos nas redes sociais. Depois que o próprio jornalista comentou que vai dizer adeus a bancada em 2025, após 36 anos à frente da Globo, muitos nomes foram especulados pela mídia, principalmente após o rodízio de apresentadores há alguns anos no Jornal Nacional.

Segundo apurações do site Em Off, do IG, o nome mais comentado nos bastidores da Globo para ocupar o lugar do ex-marido de Fátima Bernardes é o recifense Márcio Bonfim. Atualmente, o jornalista comanda o NETV 2ª edição, em Pernambuco, e tem despertado o interesse do alto escalão da emissora da família Marinho.

Ele já esteve algumas vezes no rodízio de apresentadores do telejornal, ao lado de colegas jornalistas, como Aline Midlej, Cristina Ranzolin e Ana Luiza Guimarães. Além disso, Márcio já substituiu Tadeu Schmidt no Fantástico enquanto o apresentador ainda não tinha ido para o BBB.