Posto de saúde é inaugurado nesta quinta (19) em Nova Brasília de Valéria

A Unidade de Saúde da Família (USF) Lagoa da Paixão, em Nova Brasília de Valéria, será inaugurada nesta quinta-feira (19) às 14h30, na Rua Morada da Lagoa. O prefeito ACM Neto estará presente na cerimônia.

A unidade terá serviços de atenção integral à saúde desde o recém-nascido até o idoso. Serão ofertados atendimentos médico, de enfermagem e odontológico. O investimento na USF foi de cerca de R$ 1 milhão.

A estrutura faz parte do projeto que contou com implantação do conjunto habitacional Lagoa da Paixão, que tem 2.788 famílias residentes, e foi construído pelo programa federal Minha Casa, Minha Vida.

O posto tem capacidade para atender cerca de 460 pessoas por dia, através da atuação de três equipes de saúde da família e mais três de saúde bucal. Também serão ofertados serviços de atenção integral nos programas de hipertensão, diabetes, controle da tuberculose, hanseníase e doença falciforme.

O equipamento também tem serviços de curativo, vacinação, realização de visita domiciliar, marcação de consulta para outras especialidades e outros exames ofertados no distrito sanitário, dispensação de medicamentos básicos e confecção do cartão SUS (2ª via).

Com a inauguração da USF Lagoa da Paixão, a cobertura da Atenção Primária à Saúde no Distrito Sanitário São Caetano/Valéria, área na qual o posto faz parte, chegará a 69,66%. O índice de cobertura em 2012 era 13,8%.