Posto do Expresso Salvador é inaugurado no Salvador Shopping

Os foliões que pretendem curtir o Carnaval de Salvador com mais conforto já podem obter o Expresso Salvador, no posto inaugurado na terça-feira (24), no primeiro piso do Salvador Shopping, próximo à Lojas Americanas. O serviço, disponibilizado pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) nos dias de folia, dá acesso direto aos principais pontos do circuito. Estiveram presentes na ocasião os titulares da Semob, Fabrizzio Muller, e da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), Decio Martins.

No posto de atendimento, além de obter informações sobre o serviço especial de transporte, como locais de embarque e desembarque, dias e horários de funcionamento, o folião também poderá adquirir os bilhetes para os dias de folia, no valor de R$15 o trecho, além de R$7 do cartão. Caso o usuário já possua um cartão do Expresso adquirido anteriormente poderá utilizar sem a necessidade de adquirir um novo cartão.

O usuário poderá optar entre cinco linhas que farão o translado entre os shoppings e os circuitos. São elas a Salvador Shopping x Isba (Ondina), Salvador Shopping x Barra, Salvador Norte Shopping x Barra, Salvador Norte Shopping x Isba e Shopping Paralela x Barra. Além disso, não é necessário retornar na mesma linha de ida, permitindo que o usuário opte pela melhor forma de ir e voltar da folia. O bilhete do Expresso inclui ainda o estacionamento nos shoppings para quem optar por ir de carro até o local de saída do ônibus.

Este ano o indivíduo que preferir também terá a opção de adquirir o bilhete de forma virtual, através do aplicativo KIM. Basta baixar o app no celular, e, após a compra, será gerado um QR Code para ser utilizado no dia escolhido para acessar o Expresso.

A frota do Expresso contará com 70 ônibus, todos equipados com ar condicionado, para dar maior conforto ao usuário. O transporte vai funcionar já a partir da quinta-feira de Carnaval, dia 16 de fevereiro, até a terça, 21 de fevereiro, sempre das 13h às 6h, com saídas a cada 20 minutos.

O secretário da Semob ressaltou que o Expresso Salvador foi um sucesso nos últimos anos, impactando positivamente na mobilidade dos foliões. “O serviço, que começou em 2014, transportou mais de 70 mil pessoas em 2020, último ano em que foi realizado o Carnaval, antes da pandemia. A expectativa, após dois anos sem folia em função da pandemia de Covid-19, é que este número seja ainda maior em 2023”, declarou Muller.

Trânsito Livre

No mesmo local, prestadores de serviço que irão atuar nos circuitos do Carnaval de Salvador já podem fazer a retirada de suas credenciais para Trânsito Livre. De acordo com o superintendente de Trânsito de Salvador (Transalvador), Décio Martins, a credencial é exclusiva para quem exerce atividades de transporte e abastecimento na região dos circuitos Dodô (Barra/Ondina), Osmar (Centro) e Batatinha (Pelourinho), sendo de uso exclusivo do veículo autorizado.

Os interessados devem fazer a solicitação até o dia 12 de fevereiro no site mobilidadenocarnaval. salvador. ba. gov. br. Caso o pedido seja deferido, a credencial poderá ser retirada no posto do Salvador Shopping até o dia 16 de fevereiro, no horário de funcionamento do shopping.

Empresa

Para fazer a retirada das credenciais é preciso apresentar o requerimento da(s) credencial(ais) (formulário enviado por e-mail ou impresso no site), contrato social (pessoa jurídica) ou identidade (pessoa física), CNPJ / CPF, comprovante de endereço, contrato de serviço detalhado (registrado e com reconhecimento de firma) e CRLV - Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo atualizado.

Caso o responsável pela empresa não possa comparecer para retirada da credencial este poderá designar um funcionário da empresa portando crachá, contrato de trabalho ou carteira de trabalho profissional. Se o indivíduo não tiver vínculo empregatício com a empresa este deverá portar uma procuração simples registrada em cartório.

Pessoa física

Caso o solicitante não possa comparecer para retirada da credencial, o portador deverá apresentar procuração simples registrada em cartório.