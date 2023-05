Posto no Ogunjá vai vender 10 mil litros de gasolina com imposto zero

O cliente que for abastecer no Petrobahia do Ogunjá, na Av. General Graça Lessa, no dia 3 de junho, pode garantir o combustível com imposto zero. A medida faz parte do "Dia D do Feirão do Imposto 2023", que vai possibilitar que os clientes que chegarem ao local a partir das 9h consigam abastecer seu carro com até 10 litros e moto com até cinco litros, considerando o valor do combustível sem imposto. O preço sem a carga tributária será válido até atingir o limite do volume de gasolina destinado pelo posto para a ação junto aos consumidores da capital baiana. Ao todo serão destinados 10 mil litros para a ação.

“A ideia é atingir o maior número de pessoas que possam ser beneficiadas por esse projeto. É muito importante que a população possa pagar mais barato por um item cujo valor de tributação atinge diretamente diversas áreas da economia e proporciona um impacto negativo com o valor alto”, destaca a coordenadora do movimento na Bahia, Juliana Fortunando, da Associação de Jovens Empreendedores da Bahia.

Para celebrar os 21 anos de realização do Feirão do Imposto, a AJE Bahia tem promovido diversas ações durante o mês de maio, até o início de junho, com o objetivo de disseminar informações de forma simplificada para a população, trazendo à tona a discussão sobre a alta carga tributária que contribuintes e corporações pagam. Entre os destaques está a parceria com empresas associadas à instituição para garantir a comercialização de produtos e serviços com abatimento do valor dos impostos, no período de 27 de maio a 03 de junho. Na edição deste ano, o movimento traz o tema “Prospera, Brasil: uma contramão na estrada estagnada” e tem como pilares a capacitação, a conscientização e o impacto social.

Nascido em Joinville, em 2002, o Feirão do Imposto é um movimento coordenado pela CONAJE - Confederação Nacional de Jovens Empresários e que traz como uma de suas principais conquistas a aprovação, em 2012, da Lei do Imposto na Nota – Lei 12.741/12 –, que obriga os estabelecimentos a incluírem nos documentos fiscais o percentual e o valor aproximado de impostos pagos, tornando a informação acessível ao comprador.

Na última edição, o Feirão impactou mais de 500 mil pessoas, em 75 cidades de 13 estados brasileiros, e contou com a participação de 433 empresas. Ao todo, o movimento gerou um impacto econômico de R$ 325.522,86, com a realização de 477 ações de capacitação, conscientização e impacto social.