Postos de saúde registram 40% de queda em agressões no Carnaval

Os registros de agressões nos postos de saúde tiveram queda de 40% no quarto dia do Carnaval de Salvador na comparação com o mesmo período da festa no ano passado.

De acordo com balanço divulgado pela prefeitura nesta segunda (24), 76 casos de agressões como arma branca foram atendidas nos circuitos da folia.

Entre a noite de domingo (23) e madrugada de hoje, 3.289 atendimentos, a maioria no Circuito Dodô (Barra/Ondina), com 2.485. As principais causas continuam sendo os atendimentos clínicos, responsáveis por 80,9% do total das ocorrências.

Transporte

Doze taxistas foram autuados, cinco por recusas de passageiros e seis por cobrança abusiva, no domingo de Carnaval, de acordo com os dados a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob).

Ainda de acordo com a Semop, 742.470 pessoas foram transportadas pela folia no sistema convencional de ônibus.

Já nos veículos do sistema complementar, foram transportados cerca de 57.655 mil passageiros.

