Postos de vacinação de Salvador registram até 7h de tempo de espera

Quem foi se vacinar nesta sexta (26) enfrentou filas de até 6h em pontos como o Centro de Convenções. O CORREIO também recebeu reclamações de pessoas que foram à Arena Fonte Nova, com relatos de até 7h de espera na fila. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, também houve registro de longas esperas na Unidade de Saúde da Família (USF) na San Martin.

Um médico, que não quis se identificar, afirmou que saiu de Porto de Sauípe logo cedo e chegou à fila no Centro de Convenções às 8h15. Ele só conseguiu ser imunizado com a segunda dose após as 14h30. Ele pegou a fila no Jardim dos Namorados.

"Efetivamente, tomei vacina por volta de 14h30. Foram mais de 6h de espera. Quando eu cheguei em casa meu cunhado perguntou qual foi o Ferry [boat] que peguei porque espera de 6h na Bahia é fila de ferry", disse o médico antes de lamentar que perdeu praticamente todo o dia de folga.

De acordo com o médico, a velocidade de andamento da fila diminuiu vertiginosamente por volta de 12h - quando ele já estava próximo ao restaurante Iemanjá, nas próximidades do Centro de Convenções. Mas depois disso, as coisas demoraram ainda mais até a hora de ser efetivamente vacinado.

Na Arena Fonte Nova, uma outra profissional da saúde relatou que demorou 7h para conseguir a dose da vacina. Ela alegou que todos os possíveis imunizados estavam na mesma fila. Seja para tomar a primeira ou segunda dose. Isso dificultou o andamento das coisas. A imunização em primeira dose contra a Covid-19 foi retomada na capital baiana na quinta-feira (25), depois de nove dias suspensas. Nesta sexta-feira (26), foram imunizados os idosos com 82 anos ou mais.

Prefeito de Salvador, Bruno Reis afirmou durante a entrega dos novos leitos do Hospital Salvador que a capital já utilizou mais da metade das 30 mil vacinas que chegaram à cidade nesta semana. Caso novas doses não sejam enviadas, a vacinação será interrompida na segunda-feira (1).

"Tenho três protocolos assinados com Pfizer, Sinovac e Aztrazeneca para aquisição de vacinas. Separamos os recursos, temos carta de crédito aprovada para realizar a compra e assim que for permitida a operação", disse Bruno Reis, se referindo à decisão do STF de liberar a compra e ditribuição de vacinas por estados e municípios caso o Governo Federal não cumpra o Plano Nacional de Imunização ou numa situação em que as doses previstas no documento sejam insuficientes. Segundo Bruno, um projeto de Lei enviado por Rodrigo Pacheco para referendar a decisão está aguardando votação.

No sábado (27), é a vez dos cidadãos a partir de 81 anos. No domingo (28), a primeira dose será aplicada para idosos com 80 anos ou mais. Todos eles serão beneficiados com a 1ª dose.

A imunização para este público acontece nos drive-thrus localizados no 5º Centro de Saúde Clementino Fraga (Barris), Parque de Exposições (Paralela) e Atakadão Atakarejo de Fazenda Coutos. Os pontos fixos estão localizados no 5º Centro de Saúde, USF Resgate, USF Santa Luzia, USF Federação, USF Plataforma e USF Cajazeiras X.

Final de semana

De acordo com o novo cronograma da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a aplicação da primeira dose para os cidadãos a partir de 81 anos e de 80 anos ou mais foi antecipada para sábado (27) e domingo (28), respectivamente.

No caso dos profissionais de saúde, será retomada a vacinação da primeira dose e continua a aplicação da segunda dose, de acordo com a indicação no cartão de vacinação. As imunizações acontecem das 8h às 17h.

Os profissionais de saúde que estiverem cadastrados no site, com consulta a ser feita neste link, poderão ser imunizados com a primeira dose de hoje (26) até domingo (28), no drive-thru da Arena Fonte Nova e nos postos fixos da USF Vista Alegre, UBS Virgílio de Carvalho, UBS Nelson Piauhy Dourado e USF Curralinho. Na ocasião, devem apresentar cópia do último contracheque e documento oficial com foto.

Por sua vez, os trabalhadores que não encontrarem o nome do site devem se dirigir ao drive-thru e posto fixo da Faculdade Bahiana de Medicina (FBDC), em Brotas, ou em outro posto fixo situado na Universidade Católica do Salvador (Ucsal), em Pituaçu.

Neste caso, o profissional deverá apresentar no local os seguintes documentos: as duas declarações disponibilizadas no site da SMS com preenchimento obrigatório do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (Cnes), documento de identificação com foto, CPF e cópia do contracheque ou nota fiscal, ou carteira de trabalho atualizada. No caso de pessoa jurídica será aceito o contrato de prestação de serviço, no lugar do contracheque.

Segunda dose

Os trabalhadores que necessitam receber a segunda dose da vacina devem comparecer ao drive-thru do Centro de Convenções de Salvador (Boca do Rio) ou em um dos seguintes postos fixos: USF Km17, UBS Péricles Laranjeiras, UBS Castelo Branco, USF Colinas de Periperi, USF San Martin III e CSU Pernambués.