‘Povinho recalcado’, diz Gretchen ao rebater críticas a harmonização facial

Foto: Reprodução

A cantora e dançarina Gretchen rebateu as críticas à sua mais recente harmonização facial, que movimentou as redes sociais nos últimos dias. A eterna Rainha do Bumbum (e dos memes) rebateu os comentários negativos e debochou do comportamento dos haters, que chamou de “povinho recalcado”.

“Tiveram comentários ridículos sobre minha manutenção de harmonização. Sabe o que acontece? Estou bloqueando geral quem falar merda. Toda manutenção tem seu tempo de recuperação. E quem não entende isso tem que ser bloqueado. Está inchado porque acabei de fazer. Favor conferir resultado”, escreveu ela no Twitter.

Afirmou ainda que os autores dos ataques iriam se arrepender ao ver o resultado final do procedimento estético. “Daqui uma semana quero ver esse povinho recalcado voltando aqui com outra conta para dizer: 'Nossa, que linda, você está um arraso, sem defeitos. Me aguarde. O inchaço só demora uma semana. Aí sou eu que vou sapatear nas postagens. Sem preocupações com opiniões idiotas”, continuou.

Em outra mensagem para encerrar o assunto, usou um meme com a imagem dela mesma, a frase "O q pensam da minha harmonização" e uma inscrição com um palavrão.