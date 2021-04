Power trio baiano Ofá faz lançamento digital de seu disco de estreia

A partir da proposta de fazer uma imersão no universo estético e conceitual dos orixás, o power trio baiano Ofá faz o lançamento digital de seu disco de estreia: "Leito d’Água". Disponível nas plataformas de streaming nesta sexta-feira (30), o trabalho mistura música poético-afro-baiana, rock progressivo e freejazz, tendo a música de matriz africana como principal referência.

O lançamento será marcado por uma entrevista conduzida por Luciano Matos, jornalista especializado em música e responsável pelo site “el Cabong”. O encontro virtual acontece às 19h, no Instagram do entrevistador e dos convidados (@el.cabong e @ofa.trio). Edbrass Brasil é quem assina a produção musical do álbum do trio formado por Luan Tavares (violão e voz), Paulo Roberto Pitta (saxofone e sintetizador) e João Paulo Rangel (bateria).

“Visceral e sensível” é como Paulo Roberto resume o álbum. “Para mim, em ‘Leito d'Água’, não existem canções que foram arranjadas e sim composições que nasceram e se desenvolveram à medida que reunimos as referências", explica. As melodias instrumentais têm o mesmo peso que as melodias das letras, continua. "O maior desejo é que soe a mistura de todas as referências para formar algo que nos contemple e soe original”, completa o músico.



Com uma trajetória iniciada com o EP “Além e mais” (2015), o Ofá chega a este primeiro disco após dois anos de pesquisa e experimentação. A criação das músicas se orienta pelos conhecimentos sobre a religião e a cultura afro-baianas, afirmando e celebrando a importância destas para a formação da identidade do povo brasileiro.



Autor de todas as canções, quatro delas em parceria com Paulo Roberto e mais uma com Paulo e Jad Venttura, Luan Tavares resume: “As canções falam sobre o universo poético, mítico e filosófico dos Orixás. É uma perspectiva atemporal da ancestralidade, mostrando que os ensinamentos envolvidos nessa filosofia são úteis para toda humanidade, em qualquer momento da história”.



Serviço

O quê: Lançamento disco Leito d’Água

Quando: Sexta-feira (30), às 19h

Onde: plataformas de streaming e Instagram do Ofá (@ofa.trio) e do site “el Cabong” (@el.cabong)