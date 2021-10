Pra se programar junto com a criançada

O Dia das Crianças não é o mesmo na pandemia. Apesar de já termos passado pela pior fase, o distanciamento social, o uso de máscaras e a higiene das mãos ainda são muito importantes. Se for sair de casa, tenha uma boa conversa com os pequenos para que todos respeitem os protocolos de segurança para evitar a covid-19. Como o dia dessa galerinha não pode - e nem deve - passar em branco, selecionamos algumas opções para curtir em casa e na rua. Veja a que melhor se adequa à sua família.

CINE CONCERTO DA OSBA

Um dos maiores sucessos da Orquestra Sinfônica da Bahia, o Cine Concerto acontece nesta terça (12) como homenagem da Osba à criançada que guarda na memória temas de filmes e séries que já viraram clássicos da cultura pop. O evento, que acontece às 18h, na sala principal do Teatro Casto Alves, será transmitido ao vivo pelo canal da orquestra no Youtube.

Com regência do maestro Carlos Prazeres e participação dos solistas Juliana Franco (soprano) e Marcelo Coutinho (barítono), o programa traz, entre muita coisa legal, temas de Star Wars, Harry Potter, Os Vingadores, Os Saltimbancos Trapalhões e a paródia Ópera da Vacina, composta por Prazeres a partir da ópera A Flauta Mágica, de Mozart. Como já é de praxe, a Osba toca também temas variados. De Ennio Morricone tem o western Três Homens em Conflito e o romântico Cinema Paradiso. Do cinema nacional tem ainda música da comédia O Auto da Compadecida.

Grupo Toada Crianceira no Youtube do Vila Velha (divulgação)

TEATRO VILA VELHA

Para marcar o mês da garotada, o Teatro Vila Velha traz a Mostra Teatro de Cabo a Rabo, que apresenta dois espetáculos no Youtube do Vila. O primeiro, já em exibição, é teatro de bonecos Zaizá e a História do Tear, do Grupo Vira Toco, da cidade de Rio de Contas. A montagem conta a história da menina Nica, que tenta recuperar o conhecimento dos seus antepassados. Depois de sofrer acontecimentos misteriosos, ela se enche de coragem para visitar a terra de sua avó e nessa viagem descobre valores importantes, resgata sabedorias ancestrais e encontra um propósito incrível para o seu futuro.

No sábado (16), às 17h, é a vez do espetáculo Toada Crianceira: Cancioneiro Brincante da Infância, do grupo Canastra Real: Contos em Cantos, de Salvador. O musical é baseado nos textos e múscias de tradição oral para sensibilizar o público para a necessidade de uma convivência infantil mais lúdica.

O Menino Maluquinho, baseado na obra de Ziraldo, está em cartaz no Itaú Cultural Play (divulgação)

ITAÚ CULTURAL PLAY

Para celebrar o dia e o mês das crianças, a plataforma Itaú Cultural Play inclui em seu catálogo 36 produções nacionais dedicadas a esse público, disponíveis gratuitamente em www.itauculturalplay.com.br. Estarão em exibição 12 animações do Cine Curtinhas, sete filmes de curadoria do Espaço Itaú de Cinema e a série de desenhos animados Gemini 8, criada pelos diretores Célia Catunda e Kiko Mistrorigo.

Outra novidade na programação é a exibição de 10 filmes inéditos da Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, que podem ser vistos na plataforma entre os dias 16 e 31 de outubro, simultaneamente com o festival. Estre os curtinhas, destaque para Macacada (2016), de Thomas Larson, e Meu Melhor Amigo (2019), de Laly Cataguases. Entre os longas, vale assistir Menino Maluquinho – O Filme, Menino Maluquinho 2 – A Aventura, Garoto Cósmico e O Segredo dos Diamantes.

O Circo de um Homem Só estará no Sesc Senac Pelourinho (Maurício Rêgo/divulgação)

SESC BAHIA

No Sesc Bahia vai ter atividade online e presencial. Quem ainda não pode sair de casa deve acessar o canal do Youtube Sesc Bahia Oficial para curtir espetáculos teatrais, de circo, musicais, contação de histórias, participar de desafios, quiz, jogos, bioginástica, além dos passeios virtuais ao vivo. Já quem está saindo, com o uso de máscara e álcool, é claro, tem a possibilidade de assitir várias apresentações no Sesc Senac Pelourinho, em três faixas de horário. Neste sábado (16), por exemplo, tem os espetáculos Conversando Histórias com Emília Nunes (15h), O Circo de um Homem Só (16h) e O Palhaço e a Bailarina (17h). Ingresso: R$ 10.

Uma árvore de 2,5m faz parte da mostra Natureza Gigante no Salvador Norte Shopping (divulgação)

SALVADOR NORTE SHOPPING E PASEO

Dá para aproveitar a ida ao shopping para brincar um pouquinho, né? No Salvador Norte Shopping, continua em cartaz a mostra Natureza Gigante, uma exposição gratuita de insetos de até 4m. Com movimentos e sons realistas, o cenário reproduz o habitat natural dos bichos e as crianças podem conferir 10 réplicas - hoje tem oficinas de slime e gesso para completar a diversão da criançada. No Paseo a programação é no fim de semana. Nesta sexta (15), o Parque do Tio Paulinho traz brincadeiras, atividades de pintura e de balões, além das oficinas de pop its e bolhas gigantes.

MUSEU EUGÊNIO TEIXEIRA LEAL

Já Museu Eugênio Teixeira Leal, no Pelourinho, promove exibição dos filmes O Pequeno Príncipe, Luca, Homem-Aranha Longe de casa e Up, altas aventuras, com direito a distribuição de merenda. No fim de semana, a instituição, que conta a história do dinheiro, fará oficinas de máscaras e pinturas.

CANAL FUTURA

Nesta terça (12) ainda, no Canal Futura, a galerinha pode assistir em primeira mão duas produções originais: as séries O Caverna de Petra e o Quintal TV, a partir das 17h30.