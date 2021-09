Praça Cayru recebe exposição ao ar livre

Lembra daquelas vaquinhas coloridas que se espalharam por Salvador há dois anos? Os mesmo produtores daquela exposição estão trazendo hoje para a cidade a mostra 17 ODS Para um Mundo Melhor, inspirada nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) criados pela Organização das Nações Unidas (ONU). As obras serão exibidas na Praça Visconde de Cayru, no Comércio, até 12 de outubro.

O evento, gratuito, chega à cidade depois de passar por São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, e tem 18 esculturas de globos terrestres ilustrados por artistas convidados. A 18ª criação é do baiano Menelaw Sete, convidado para pintar a peça que vai representar o "ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis: Assegurar Padrões de Produção e de Consumo Sustentáveis. Menelaw vai finalizar a pintura da obra na abertura da exposição, em uma live painting nesta segunda-feira (13), 9h30, transmitida pelo perfil @17odsparaummundomelhor, no Instagram.

Menelaw Sete concluirá o trabalho numa live painting nesta segunda-feira, 9h30 (Divulgação)

"Fico muito lisonjeado nesta exposição, porque vivemos um momento em que o planeta está mesmo estagnado em sua essência, passando por um impacto ambiental negativo. Os recursos naturais estão escassos, florestas pegando fogo... Mas a exposição serve para alertar a sociedade", diz Menelaw, único baiano convidado. Ele foi um dos artistas locais que pintou uma vaca para a Cow Parade, em 2019.

Menelaw se diz preocupado com questões sócio-ambientais e faz recomendações de acordo com a ODS 12: "Ela trata de consumismo. Precisamos parar um pouco e consumir só o necessário. Isso vale para a luz, para a água potável... Fiz a opção pelo consumo responsável", revela o artista.

Criação do artista Pomb, sobre educação de qualidade (Foto: Gilberto Evangelista/divulgação)

"Precisamos comer de forma ordenada porque as empresas e indústrias usam muitos agrotóxicos e isso deixa o solo infértil", alerta Menelaw.

A artista catarinense Giovanna Nucci, que vive em São Paulo, seguiu a ODS 6, sobre água limpa e saneamento. Ela diz que a experiência de participar da exposição lhe permitiu entender que pode, através da arte, motivar as pessoas a se conscientizarem sobre o planeta. "Trabalho basicamente com a fotografia, então fiz praticamente uma escultura fotográfica. Fiz um movimento virtual e pedi a pessoas que me enviassem algo que definisse o que é a água para elas", revela a artista.

Giovanna diz que realizou uma espécie de "escultura fotográfica". Para isso, colou no globo imagens que as pessoas enviaram, além de textos e peixinhos feitos de plástico reciclado.

Erradicação de pobreza, segundo criação de Coma Cast (Gilberto Evangelista/divulgação)

Catherine Duvignau, CEO da Toptrends, empresa que organiza a exposição, diz que o objetivo da mostra é incentivar as pessoas a pessoas a se engajarem na implementação dos 17 ODS. “Através da arte, vamos convidar a todos a refletirem sobre o papel de cada um de nós na construção de um mundo sustentável e mais inclusivo”, diz.

Segundo a executiva, as empresas hoje estão muito dedicadas a questões ambientais. "Elas estão obrigadas a cumprir determinadas metas até 2030. Então, esta preocupação não é da boca pra fora. A Colgate, por exemplo, pretende, até 2025, usar embalagens recicláveis, pretendem ser pioneiros", revela Catherine, citando a patrocinadora da exposição.

Obras: Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 1 – Erradicação da Pobreza | Artista: Coma Cost

ODS 2 – Fome Zero e Agricultura Sustentável| Artista: Alexandre Truff

ODS 3 – Saúde e Bem-Estar | Artista: Fabiano Al Makul

ODS 4 – Educação de Qualidade | Artista: Pomb

ODS 5 – Igualdade de Gênero | Artista: Priscila Barbosa

ODS 6 – Água Potável e Saneamento | Artista: Giovanna Nucci

ODS 7 – Energia Limpa e Acessível | Artista: Cris Campana

ODS 8 – Trabalho Decente e Crescimento Econômico | Artista: Beatriz de Carvalho

ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura | Artista: Nando Zenari

ODS 10 – Redução das Desigualdades | Artista: Gabriele Rosa de Novaes

ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis | Artista: MARAMGONÍ

ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis | Artista: Menelaw Sete

ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis | Artista: Mundano

ODS 13 – Ação Contra a Mudança Global do Clima | Artista: Fernanda Eva

ODS 14 – Vida na Água | Artista: Binho Ribeiro

ODS 15 – Vida Terrestre | Artista: Clara Leff

ODS 16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes | Artistas: Paola Lopes e Glauco Diogenes (GDS)

ODS 17 – Parcerias e Meios de Implementação | Artista: SHN

Serviço:

17 ODS para um Mundo Melhor

Abertura: 13 de setembro até 12 de outubro de 2021

Local: Praça Visconde de Cairu, Comércio, Salvador - BA

Grátis