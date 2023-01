Praça Rei Pelé é inaugurada no Imbuí, em Salvador

Salvador ganhou um novo espaço de lazer e convivência com o nome dedicado à maior estrela do futebol mundial. A praça Rei Pelé, localizada na Avenida Jorge Amado, no Imbuí, foi inaugurada pelo prefeito Bruno Reis na noite desta quarta-feira (4). O investimento do novo equipamento foi de R$185,5 mil.

Construída pela Companhia de Desenvolvimento Urbano (Desal), a praça é a primeira obra inaugurada pela Prefeitura em 2023 e possui uma série de atrativos, desde parque infantil, academia de saúde e até cachorródromo. Segundo Bruno Reis, praças como essas podem ajudar as crianças, gerando momentos de interação, brincadeira e se diversão, além de também se tornarem espaços importantes de lazer para a comunidade.

Foto: Betto Jr./Secom

"Colocamos aqui o máximo de equipamentos possíveis e ouvimos as demandas dos moradores, que inclusive fizeram a escolha dos nome. Perdemos o maior craque de futebol do mundo, e a Prefeitura ainda fará diversas homenagens para Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé”, afirmou o prefeito.

O gestor antecipou que o nome do atleta também será dado aos viadutos do BRT, no cruzamento da Avenida Garibaldi, cuja entrega está prevista para este mês.

Praça tem cerca de mil metros quadrados

Com 918 metros quadrados de área, a Praça Rei Pelé possui um conjunto de mobiliários. A lista é composta por mesa cônica, três mesas para jogos, seis esculturas de pássaros e cinco esculturas em bolas de concreto, além de lixeiras e bancos.

No parque infantil, a criançada tem à disposição uma casa do Tarzan, um balanço, uma escorregadeira, uma gangorra e cercado em tubo galvanizado.

Já o cachorródromo conta com obstáculos e estruturas para os pets brincarem e se distraírem durante o passeio. A academia de saúde, por sua vez, é equipada com um simulador de giro triplo, dois de remada e outros dois de cavalgada.

A praça Rei Pelé tem ainda comunicação visual diferenciada com caricaturas, desenhos e fotos de Pelé, assim como pinturas nas cores verde, amarela e azul, grama natural e iluminação em LED.

Enquanto passeava com sua cadelinha Dora, da raça shih-tzu, a autônoma Rebeca Moura Gonçalves, 38 anos aprovou o novo espaço. "Essa área não tinha nenhuma serventia prática para a comunidade. A gente ficava com medo de sair aqui na frente da rua, mas esse novo local trouxe mais movimento e ocupação, impactando na questão da segurança", avaliou.

A nutricionista Mariana Vidal Pontes, 40 anos, também comemorou a entrega da obra. “Hoje as crianças podem brincar, tem espaço importante para os cachorros. As pessoas já saem de casa para vir aqui para tomarem uma cervejinha, bater um papo e socializar”, relatou.