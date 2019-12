Praia da Barra recebe mais de 450 participantes em mais uma edição do Sou Verão

Após a estreia nas praias de Tubarão e da Barra, no fim de semana passado, a 5ª edição do Sou Verão voltou a reunir neste sábado, 21, centenas de participantes no Porto e Farol da Barra. O projeto, realizado pelo Jornal CORREIO com apoio institucional da Prefeitura de Salvador e apoio da Vitalmed, Drogaria São Paulo, Litoraneus e Uniftc, atraiu mais de 450 pessoas, que se divertiram praticando gratuitamente esportes como patins, skate, frescobol, canoa havaiana e futevôlei, além de cuidar da saúde fazendo testes de bioimpedância e glicemia, aferindo a pressão e recebendo limpeza de pele e quick massage.

Esportes

Aos 53 anos, o bancário Luís Sacramento garante que aprendeu a andar de patins no ano passado com um dos instrutores do projeto. “Patins foi um sonho desde criança, mas eu nunca tinha coragem. Ano passado, minha irmã me trouxe e eu comecei a andar. Algumas pessoas me diziam que eu era louco, principalmente pela idade, mas louco é quem não realiza seus sonhos”, conta o morador da Barra.

Luís Sacramento aprendeu a andar de patins no ano passado com um dos instrutores do Sou Verão

O personal trainer Igor Augusto, 39, também não vê limites na idade para fazer o que deseja. Ele se define um apaixonado por adrenalina e tem o skate longboard como um dos seus esportes preferidos. “Esse projeto incentiva a população a se exercitar. É muito bom ter ações como essa acontecendo para todos”, destaca.

O skate longboard é um dos esportes preferidos do personal trainer Igor Augusto

Frequentadores assíduos do Porto da Barra, os amigos José Antônio, 53, e Ricardo Silva, 28, encontram no futevôlei uma linguagem que os une. “Ricardo é deficiente auditivo, mas isso não impede nosso futevôlei no final de semana. Nos conhecemos jogando e agora fazemos disso uma rotina”, conta José Antônio em meio a uma partida emocionante.

Ricardo, José Antonio jogaram futevôlei com mais dois participantes do projeto

Queridinho entre os esportes, a canoa havaiana também exige um trabalho em equipe. “Eu tinha curiosidade para fazer, mas não surgia oportunidade. Quando vimos o projeto, viemos eu, meu namorado e minha sobrinha para aproveitar. É uma experiência que vale a pena”, recomenda o designer gráfico Marleson Moura, 23.

A turma da canoa havaiana

Jorsan, 22, e Sairon Santos, 30, também se divertiram na canoa havaiana, antes passaram pelo frescobol. Como não há restrições, a mesma pessoa pode fazer todas as modalidades, criando uma espécie de circuito, que pode começar tanto no Porto, com os esportes de areia e água, quanto no Farol, como o skate e os patins. “E o melhor é ter esportes como estes de graça e para todos”, concluem os irmãos.

Os irmãos Jorsan e Sairon Santos se divertem jogando frescobol

Saúde e bem-estar

Baiana residente em São Paulo, a engenheira química Taís Braz, 27, fez questão de aproveitar os serviços oferecidos pela Vitalmed para descansar e verificar como anda a saúde. “Equipe rápida e excelente. Cheguei na quinta em Salvador e hoje já pude aproveitar a massagem relaxante e ainda aferir minha pressão. Agora é só relaxar, matar a saudade e aproveitar o sol”, garante.

Taís Braz fez questão de aproveitar os serviços oferecidos pela Vitalmed

Moradora de Brotas, a estudante de enfermagem Pryscila Bahia, 24, se programou para, junto com a mãe, aproveitar mais uma edição do projeto. “Venho desde 2017 para descobrir novos esportes, mas hoje estava empolgada mesmo com a bioimpedância e a limpeza de pele. O Sou Verão é uma excelente oportunidade para cuidar da saúde, se divertir e ainda praticar novos esportes. Eu recomendo”, revelou a jovem enquanto era atendida no espaço da Drogaria São Paulo.

Pryscila Bahia foi recebida no espço da Drogaria São Paulo

Programe-se

O Sou Verão terá mais uma edição no mês de dezembro, dia 28, das 8h às 12h, na Praia de Tubarão, em Paripe. O projeto continua durante todo mês de janeiro, sempre aos sábados. Para participar, basta levar um documento de identificação com foto e se inscrever no local. No caso de menor de idade é preciso ir acompanhado do responsável. O acesso será feito por ordem de chegada.