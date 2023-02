Praia de Florianópolis terá faixa de areia alargada em obra de R$ 18 milhões

Depois de encolher durante décadas, engolida pela água do mar, a Praia dos Ingleses, uma das mais conhecidas de Florianópolis, capital de Santa Catarina, está ganhando uma nova extensão em sua faixa de areia. As obras do chamado "engordamento" tiveram início no último domingo (29) e devem ser concluídas até o fim de março. A praia passará a ter até 40 metros de largura, o dobro da faixa atual no ponto mais largo, já que em alguns pontos a areia desapareceu.



Para transportar toda a areia necessária, a prefeitura de Florianópolis contratou uma draga russa que tem capacidade para armazenar até 3,9 mil metros cúbicos de areia por vez. Os 17 tripulantes russos estão retirando a areia a pouco mais de um quilômetro da praia, mar adentro, e revertendo o material por bombeamento, através de um tubo flexível, para a orla. Máquinas niveladoras fazem o espalhamento e a compactação de areia. A previsão é de que sejam necessários mais de 250 mil metros cúbicos desse material.



Antes de iniciar o serviço, foi feito um estudo para localizar a jazida mais adequada, com areia da mesma cor e granulometria (tamanho dos grãos de areia) semelhante. Houve também licenciamento ambiental. A ampliação é feita por etapas em uma extensão de 1.870 metros. A obra, orçada em R$ 18,8 milhões, está sendo realizada durante a alta temporada para que todo o aterro esteja estável antes do início da safra da tainha, importante atividade pesqueira da região.

Para evitar acidentes durante o andamento da obra, uma área de 150 metros é isolada a partir dos pontos de bombeamento da embarcação. Durante todo o período de dragagem, a navegação pesqueira e turística naquela região está restrita. Os locais foram sinalizados pelo município.Conforme o secretário municipal de Infraestrutura, Valter Gallina, a obra é importante tanto para a proteção da área urbanizada da ilha, já que atualmente a água do mar está atingindo as casas, como para o turismo, que movimenta a economia da cidade."Em cerca de 1.500 metros, a praia já não existe e os banhistas entram direto na água do mar. Isso vinha afastando os turistas," disse. Ele lembrou que um trabalho semelhante já foi realizado na vizinha Praia de Canasvieiras que, em 2020, ganhou de 30 a 35 metros a mais em uma extensão de 2,3 km.Após a conclusão do engordamento da Praia dos Ingleses, a prefeitura planeja alargar a Praia de Jurerê, que também fica no norte da Ilha. Essa região é a mais atingida pelo avanço do mar na faixa de areia. Florianópolis é conhecida pela exuberância de suas 42 praias, a grande maioria na Ilha de Santa Catarina, que abriga também a conhecida Lagoa da Conceição. A cidade está entre os principais destinos turísticos do país.Alargamento em Balneário Camboriú ampliou faixa de areia em 50 metrosO maior alargamento de praia em Santa Catarina foi realizado na Praia Central, em Balneário Camboriú, outro importante destino turístico do litoral catarinense. As obras começaram em agosto e terminaram em novembro de 2021. A intervenção ampliou a faixa de areia de 25 para 75 metros.O alargamento permitiu que os banhistas pudessem aproveitar a praia fora da sombra dos prédios e espigões projetada na faixa de areia.Dez meses após a intervenção, surgiu um degrau de cerca de um metro de altura na faixa de areia. Semanas depois, em outro ponto, surgiu uma espécie de lagoa na praia. Na época, a prefeitura informou que essas formações fazem parte do processo de estabilização do aterro arenoso.Atualmente, segundo o município a nova faixa atingiu o ponto de equilíbrio com a parte da praia que já existia. Com a intervenção, os banhistas ganharam em média duas horas a mais de sol por dia no verão.