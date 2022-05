Praia de Stella Maris receberá etapa sul-americana da WSL; veja

A praia de Stella Maris, em Salvador, receberá a próxima etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe, entre a próxima quinta-feira (12) e domingo (15). O evento faz parte da temporada 2022 do World Surf League (WSL) Qualifying Series, e trará destaques do surfe, como Silvana Lima, que já foi vice-campeã mundial duas vezes.

A parada na capital baiana será a segunda de três etapas regionais do Circuito. A primeira foi em Garopaba, no litoral de Santa Catarina, em abril, e teve a catarinense Taina Hinckel, de 18 anos, e o argentino Santiago Muniz, de 29, como os campeões. A última, entre os dias 25 e 28 de agosto, será em Ubatuba (SP), onde será encerrado o ranking especial.

Além do troféu, os campeões dos rankings masculino e feminino - computando os resultados das três etapas - vão ganhar convite para participar da etapa do Challenger Series na América Latina, o Corona Saquarema Pro, em novembro. O circuito serve como acesso para a elite mundial do surfe.

Além da competição, a programação inclui aulas de surfe com monitores especializados para diferentes níveis; aulas de yoga; aulas de funcional, de tênis de praia e de futevôlei.

O Circuito também terá empréstimos de pranchas com monitoria, e até reparos rápidos de pranchas com profissionais especializados. Também será realizado o espaço ‘Beach Market’, com estandes de empreendedores locais

Segundo a organização do evento, haverá na praia um grande rigor e controle na utilização de plástico, e será organizada uma coleta seletiva e gestão de resíduos, que serão separados e enviados para cooperativas locais de reciclagem.

Em parceria com a Universidade Livre das Dunas (Unidunas), está programado para este sábado (14), a partir das 15h, o plantio de 50 mudas na restinga na praia (atrás de onde acontece o evento). Já o plantio de mais 450 mudas será no Parque das Dunas, localizado na avenida José Augusto Tourinho Dantas, na Praia do Flamengo.

“O evento será mais uma festa para o povo baiano. Com o Circuito Banco do Brasil de Surfe estamos incentivando os jovens talentos de um esporte que atualmente tem extrema importância no Brasil, com nossos atletas sempre em destaque, nas competições mundiais. O evento em Stella Maris também promoverá diversas atividades esportivas, de lazer e de sustentabilidade, aos que estiverem na praia acompanhando o Qualifying Series”, afirmou Ivan Martinho, CEO da WSL para a América Latina.

Horários das aulas:

Aulas de surfe -- 8h, 10h, 12h, 14h e 15h

Aulas de yoga -- 7h e 16h

Aulas de funcional -- 8h, 10h, 14h e 15h

Aulas de tênis -- 9h, 10h, 13h e 14h

Aulas de futevôlei -- 9h, 11h, 14h e 15h