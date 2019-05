Praia do Forte recebe desafio de esportes off-road XTerra

A Praia do Forte, no Litoral Norte baiano, foi mais uma vez o destino escolhido no Nordeste para sediar uma das etapas do festival off-road XTerra. O evento será realizado nos dias 8 e 9 de junho.A entrega dos kits dos participantes começa no dia 7.

As inscrições estão abertas e são feitas através do site da competição, onde há informações mais detalhadas sobre o cronograma e o percurso.

A etapa Praia do Forte 2019 contará com dez provas. Entre as modalidades estão: Triathlon, Aquathlon, Trail Runs (5, 10 e 21 km), SwimChallenge (1,5 km e 3 km), MTB Cup Sport (23km), MTB Cup Pro (57km) e a Corrida Kids, para crianças e adolescentes até 13 anos de idade.