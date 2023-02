Praia do Forte sedia etapa do Campeonato Baiano de surfe até sábado

A Praia do Forte, no litoral de Mata de São João, volta a receber uma competição de surfe profissional nesta temporada. É a segunda etapa do Tivoli Triple Crown e do Campeonato Baiano, que, além da liderança do ranking de nove categorias, distribui R$ 10 mil entre os profissionais. A disputa começa quinta-feira (9) e vai até sábado (11).

Entre os destaques estão Dennis Tihara, surfista de Ilhéus que é o atual campeão estadual, Bino Lopes, vencedor da primeira etapa deste ano e nativo da Praia do Forte, além de Fabrício Bulhões (Ilhéus), Ayrton Dylan (Praia do Forte) e Bruno Galini (Ilhéus).

A etapa terá provas desde a categoria sub-8 até a profissional. As inscrições ainda estão abertas e podem ser feitas clicando aqui.

A realização do circuito é da Federação Baiana de Surf (FBSurf), com supervisão da Associação de Surf da Praia do Forte (ASPF). O Tivoli Triple Crown é um circuito inédito e terá a terceira e última etapa nos dias 9, 10 e 11 de março, sempre na praia da Catinguiba, na Praia do Forte. O campeão do circuito ganhará como prêmio extra um final de semana no Tivoli Ecoresort da Praia do Forte, com direito a acompanhant.