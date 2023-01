Praia do Forte sediará circuito de surfe profissional inédito

A Praia do Forte, em Mata de São João, será palco de um circuito inédito de surfe. O Tivoli Triple Crown será realizado em três etapas e, a cada uma, distribuirá R$ 10 mil de premiação na categoria profissional. A primeira já será realizada neste mês, entre os dias 26 e 28, na Praia da Catinguiba.

Entre os surfistas que confirmaram presença, está Bino Lopes. Campeão brasileiro profissional em 2015, o baiano de 35 anos é considerado um dos favoritos ao título. Ele mora desde criança na região e, em 2016, venceu no local uma etapa do World Qualifying Series (WQS).

“Lapidei meu surf nas ondas da Catinguiba desde os 10 anos de idade. Para mim, é muito bom ter um circuito aqui. Fora que o lugar é maravilhoso, e tem estrutura para receber atletas e convidados. Então estou muito feliz por este evento estar vindo para cá”, comemorou Bino, que, além da vitória do WQS da Praia do Forte, coleciona títulos do circuito mundial de acesso em Salvador, em 2011, e na França, em 2015.

Quem também estará na disputa pelo título é o atual campeão estadual Dennis Tihara, campeão do Ilhéus Surf Pro 2022. Bruno Galini, Alandresson Martins e Iagê Araújo também estão entre os favoritos para subir ao pódio.

Outros nomes confirmados na competição são Luiz Lamarão, Gabriel Leal, Davi Silva, Júnior Santos, Daniel Matos e Fabrício Bulhões. Há ainda surfistas de estados como Alagoas, Sergipe e Pernambuco.

A competição pontuará para o circuito baiano e terá ainda oito categorias amadoras. A segunda etapa do circuito acontecerá de 9 a 11 de fevereiro e a terceira, entre os dias 9 e 11 de março. O torneio é realizado pela Federação Baiana de Surf (FBSurf), com supervisão da Associação de Surf da Praia do Forte (ASPF), e tem patrocínio do Tivoli Praia do Forte Ecoresort e Billabong.



TIVOLI TRIPLE CROWN:

Categorias:

Profissional; Sub-8; sub-10, sub-12; sub-14; sub-16; sub-18 e feminino (aberto para qualquer idade).

Calendário:

Primeira Etapa: 26, 27 e 28 de janeiro

Segunda Etapa: 9, 10 e 11 de fevereiro

Terceira Etapa: 9, 10 e 11 de março