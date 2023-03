Estão abertas as inscrições para a terceira etapa da competição de canoa havaiana “Sprint Kaiaulu Va’a”, que será disputada no dia 16 de abril, na Praia do MAM - Solar do Unhão, em Salvador.

O evento inclui atletas amadores nas categorias masculina, feminina, mista, pessoas com deficiência (PcD) e infantil.

As inscrições podem ser feitas através deste link (clique aqui para ser redirecionado). Valor: R$ 100.