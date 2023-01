Praia do Rio Vermelho passa por limpeza antes da festa de Iemanjá; ação coleta 100 kg de lixo

Celebrar o dia de Iemanjá também é celebrar a natureza. Por isso, antes do centenário da festa da rainha do mar, no dia 2 de fevereiro, a Praia da Paciência, no Rio Vermelho - onde o evento acontece -, recebeu um mutirão de limpeza nesta segunda-feira (30). A iniciativa, batizada de “O mar não está para plástico”, é uma ação promovida pelo instituto Redemar, em parceria com outras entidades, para conscientizar os devotos sobre a importância de optar por oferendas feitas com materiais menos poluentes.

Mesmo após dois anos sem a festa nos moldes tradicionais, por causa de restrições impostas pela pandemia de Covid-19, os 50 voluntários envolvidos na primeira edição do projeto "Agô e Iemanjá", voltado exclusivamente para a festa de Iemanjá, coletaram 100 quilos de resíduos. A limpeza foi realizada na faixa de areia e no mar, em uma área de extensão de quase 1 km ou 5 mil m², dividido em 2,5 mil m² de fundo do mar e 2,5 mil m² de faixa de areia.

Para armazenar essa quantidade de resíduos, foram necessários 15 sacos de lixo. Os materiais campeões do descarte inadequado foram as bitucas de cigarro, pedaços de tecidos, plásticos, tampinhas de garrafa de vidro e de garrafa pet, palitos de picolé e talheres plásticos.

Quando este material chega no oceano, ele se decompõe lentamente em microfragmentos que são ingeridos por peixes e outros animais marinhos, o que faz com que eles cheguem à nossa alimentação com consequências ainda desconhecidas para a saúde humana. Além disso, impedem a entrada de luz e oxigênio no fundo do mar, prejudicando a vida da flora marinha, segundo explica William Freitas, presidente da Redemar.

50 voluntários trabalharam no mar e na faixa de areia (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

No entanto, é importante destacar que a tradição religiosa não é a culpada pela poluição, mas a maneira como ela é praticada acaba contribuindo para o problema. Isto porque, como tantas outras tradições, foram desenvolvidas em épocas em que ainda não tínhamos conhecimento sobre as consequências do depósito de materiais industrializados na natureza.

O perfume de alfazema, por exemplo, é um composto químico que pode causar impactos negativos ao oceano. Por isso, em um contexto em que a natureza tem apresentado diversos desequilíbrios por causa da poluição, o presidente da Redemar, destaca que o mais importante é depositar energia e fé.

"[O dia de Iemanjá] É uma festa que celebra o meio ambiente, o oceano e a vida marinha, mas sem nenhum tipo de direcionamento de sustentabilidade neste sentido. Então, a ideia é que a gente possa fazer cada vez mais, uma interdisciplinaridade, mostrando que todas as atividades - seja Carnaval, Réveillon ou qualquer outra - têm relação direta com o meio ambiente", alerta William Ferreira.

Para isto, a ação de limpeza da Praia para receber a celebração da festa de Iemanjá e conscientizar os devotos contou com a parceria de pescadores da colônia do Rio Vermelho, da Unesco, Unifesp, Pró-Mar, Secretaria Estadual de Educação (SEC), Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema), Secretaria Estadual de Turismo (Setur), Secretaria Estadual de Cultura (Secult) e Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

União que, para a fundadora da Pró-Mar, que disponibilizou três mergulhadores que participaram da ação, Adriana Muniz, é essencial para a reeducação da fé. "Nós não tivemos esse ensinamento, por isso, quem está chegando está recebendo as consequência. Mas, agora, não importa quem é o culpado, precisamos fazer a nossa parte", afirma.

Como alternativa para solucionar o problema, o superintendente de Políticas Ambientais da Sema, Tiago Porto, destaca a ação do estado de incentivo aos presentes ecológicos. "Os povos de terreiro há muito tempo já militam na tentativa de sensibilizar as pessoas para balaios alternativos que são chamados de balaios ecológicos. Eles são feitos com folhas de bananeiras e outros materiais ecológicos", afirma.

É com materiais deste tipo que o presente principal da Rainha do Mar está sendo confeccionado pelos integrantes da Casa de Oxumarê. Ainda como parte do processo de conscientização da preservação da natureza, o artista plástico André Fernandes vai confeccionar uma escultura com o material coletado nas praias ontem, e uma nova ação será realizada no dia 3 de fevereiro, um dia após a festa de Iemanjá.

Presente ecológico

Uma grande coroa ecológica está sendo preparada como presente para Iemanjá. Os responsáveis pela homenagem que marca o retorno da festa são os integrantes do terreiro Ilé Òsùmàrè Aràká Àse Ògòdó, conhecido como Casa de Oxumarê. Tanto a celebração do dia da Rainha do Mar, como a Colônia de Pescadores Z-01, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, completam 100 anos neste 2 de fevereiro.

Segundo o babalorixá da Casa de Oxumarê, Babá Pecè, o objetivo para este ano, além de reverenciar a Iemanjá, é atender aos anseios da Rainha do Mar, pela preservação da sua casa. "Iemanjá pede que a gente cuide mais de suas águas e dos mares para mantê-las preservadas", destaca o líder religioso. Este ano, o presente principal de Iemanjá vai sair do terreiro em um cortejo até a Colônia Z-01 dos Pescadores.

Para Elias Conceição, Ogan de outros dois terreiros em Salvador, o Olufanjá e o Pilão de Prata, a iniciativa é bem vista e transparece a preservação, que é a essência do povo de santo. "Fazer candomblé é cultuar a natureza, porque entendemos que tudo nosso tem uma razão de ser e é um ciclo, que precisa estar em equilíbrio", afirma.

Consciente de que alguns materiais podem interferir neste ciclo, ele dá algumas dicas de como reduzir a poluição na hora de depositar os presentes no mar. Entre elas, remover a embalagem plástica de temperos e de outros objetos, assim como as de vidro e porcelanato. Apostar em oferendas orgânicas como frutas e folhas de bananeira também são boas opções.

*Com orientação da subeditora Fernanda Varela

**Com colaboração de Esther Moraes