Praia e Natureza: Patamares deve receber três novos empreendimentos em 2018

O bairro valorizado atrai quem busca morar mais perto da natureza

Morar de frente para a praia e ao lado de um parque pode parecer um sonho para quem busca uma vida mais próxima da natureza. Em Salvador essas características integram um sonho possível. Situado entre as avenidas Paralela e Otávio Mangabeira (orla), o bairro de Patamares se tornou o preferido da construção civil nos últimos 10 anos e continua atraindo construtoras que oferecem empreendimentos com foco sustentável. De acordo com a Ademi três novos lançamentos de médio e alto padrão devem ser anunciados na região até o final do ano.



Quando trocou o antigo enfereço por Patamares, a assistente social Adelia Andrade Santos tinha em vista a mobilidade para o emprego em Pituaçu, contudo, a proximidade com a natureza e a tranquilidade do local a surpreenderam. “Moro aqui há dois anos e a calma dessa região é uma das coisas que mais gosto, pois às vezes nem parece que estou dentro de uma cidade grande, não tem aquela loucura, os engarrafamentos a poluição. Pelo contrário, adoro essa riqueza natural e, lógico, a proximidade com a praia”, explica.



Apesar da certeza na qualidade da moradia, por conta dos amigos que já moravam no bairro, um dos principais receios da assistente social antes da mudança era a oferta de comércio e serviços. De acordo com a Junta Comercial do Estado da Bahia (Juceb), Patamares tem 169 empresas ativas, com uma variada oferta de comércio e serviços.“Ficava meio preocupada, pois é um bairro majoritariamente residencial, mas logo vi que aqui acho de tudo, é perto de shoppings e grandes redes de supermercado; Além disso, os negócios itinerantes fazem o maior sucesso, aqueles carros que vendem frutas, hortaliças já têm o dia marcado para passar, daí me programo e facilita bastante”, diz.

Do veraneio às alturas

Os contornos verticais que fortaleceram a infraestrutura e atraíram pólos educacionais e centros comerciais que transformaram Patamares em um "bairro vivo", porém, são características recentes. Quando foi anunciado, ainda na década de 1970, o primeiro loteamento do local oferecia os mesmos padrões que o restante da orla norte de Salvador, tranquilidade para o veraneio. “Por ser uma península, o desenvolvimento da cidade estava alocado no centro. Quando Patamares surge, é uma oportunidade de negócio que vinha oferecer uma proposta de segunda moradia”, aponta o arquiteto e urbanista, Diego Viana. “Quando o boom do mercado imobiliário acontece, já nos anos 2000, o bairro assume um papel de destaque pela localização na área do principal vetor de crescimento de Salvador, a Paralela”, aponta.



A Ademi-Ba, entidade que congrega construtoras, incorporadoras e imobiliárias do estado, indica que entre 2008 e 2012 Patamares concentrou 60% dos lançamentos imobiliários de Salvador. Com a queda do setor depois de 2014, as construtoras voltaram os esforços para a liquidação do estoque no bairro e agora já pensam em novos investimentos na região. “A localização é o grande trunfo do bairro, próximo à praia e com ampla riqueza natural ao redor", diz Claudio Cunha, presidente da Ademi-Ba. "Atualmente, a maior parte dos empreendimentos está finalizando as unidades disponíveis, dando a oportunidade ao consumidor de comprar um imóvel 30% mais barato que em bairros mais centralizados. Acredito que no segundo semestre teremos ao menos três lançamentos na região", analisa.

De acordo com o Grupo FipeZap Viva Real, a valorização da região segue em alta e o preço médio do m² para compra e venda é de R$ 5.751, acima do valor médio geral do m² de Salvador, R$ 4.891.

As pricipais unidades disponíveis integram os empreendimentos de perfil "condomínio clube", que unem a estrutura residencial aos diversos atrativos de lazer em áreas de uso comum.



"Patamares se apresentou com uma característica diferenciada para as construtoras, pois a oferta de lotes maiores do que os disponíveis em bairros tradicionais possibilitou o investimento em condomínios com equipamentos diversificados para atender um público cada vez mais exigente", afirma Carlos Henrique Passos, presidente do Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia (Sinduscon).



Patamares sustentáveis

Atrativo fundamental da região, a presença dos recursos naturais de Patamares tem sido foco de atenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur), responsável pela emissão de alvarás para construção em Salvador. "Toda região é rica em vegetação de mata atlântica e os empreendimentos que tem aportado por lá entram em consonância com o conceito de sustentabilidade que estamos buscando fomentar através do novo PDDU e do Salvador 360", diz o titular da Sedur, Sérgio Guanabara. "A expectativa é que a região continue se destacando no crescimento da cidade, e para isso a Prefeitura busca dar cada vez mais incentivos para empreendimentos que preservem a riqueza ambiental da área e fortaleçam o verde, pelo replantio nos corredores de tráfego e pela adoção de ações sustentáveis através do IPTU verde e o amarelo", destaca.

O que é que Patamares tem?

Praia Bairro localizado próximo à praia de Piatã, uma das mais frequentadas da capital, atrai moradores em função do rápido acesso à orla. Alguns empreendimentos oferecem unidades com vista panorâmica para o mar.

Natureza Preenchido por uma grande área de mata, Patamares oferta as condições ideais para quem busca uma vida mais próxima da natureza. O acesso ao Parque de Pituaçu também é alternativa para prática de esportes ao ar livre.

Polo Educacional Desde creches a escola voltadas para ensino médio, Patamares conta com algumas das instituições de referência em Salvador, a exemplo do Colégio Marista. O bairro ainda abriga centros de ensino superior como a Unirb e a Faculdade Maurício de Nassau.

Gastronomia e Lazer A região mais próxima à orla conta com uma variada lista de bares e restaurantes que movimentam a vida noturna, um deles é a Cabana do João.





