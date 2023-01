Prazo para pagamento da cota única do IPTU termina no próximo domingo (5) 

Os soteropolitanos têm até o próximo domingo (5) para realizar o pagamento da cota única ou primeira parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2023. Quem quitar o débito de uma só vez até a data do vencimento garantirá 7% de desconto. Na capital baiana são cerca de 415 mil contribuintes.

O pagamento pode ser realizado no boleto bancário ou cartão de débito ou crédito por meio da ferramenta Pague Fácil, no site da Secretaria Municipal da Fazenda. Também é possível quitar o imposto em terminais de autoatendimento, aplicativos de celular, internet banking, agências bancárias credenciadas e casas lotéricas.

Segundo a Secretaria Municipal da Fazenda, os boletos foram enviados às casas dos contribuintes no decorrer deste mês. O último lote foi entregue no dia 20 de janeiro. Caso o cidadão não tenha recebido, poderá emitir o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) através do site www.sefaz.salvador.ba.gov.br/Iptu, na aba “Emissão da 2ª via do IPTU/TRSD”, ou solicitar presencialmente em um dos 17 postos de atendimento espalhados pela cidade.

Neste ano, a prefeitura fez o lançamento de 580 mil inscrições, entre imóveis residenciais, comerciais e terrenos. Todo valor arrecadado ajudará na realização de investimentos e obras por toda cidade, como escolas, praças, campos, novas moradias, unidades de saúde e complexos viários.

Isenção

A Prefeitura de Salvador ampliou a faixa de isenção do IPTU em 2023. Agora, 266 mil imóveis avaliados até R$ 126.019,45 estão isentos do imposto, o que deixa a capital baiana à frente de cidades como Fortaleza (CE), Curitiba (PR) e Goiânia (GO) no número de inscrições dispensadas do pagamento. A previsão é que os contribuintes beneficiados serão notificados pela administração municipal até o final desta segunda-feira (30).