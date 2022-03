Pre-para! As histórias e encontros de Marrom e Anitta no mundo da música

Se tem uma coisa que Osmar Marrom Martins sabe fazer é ficar rodeado de pessoas talentosas. E entre os diversos artistas que já cruzaram seu caminho no mundo da música está Anitta!

A cantora brasileira é o assunto do momento depois de conquistar um feito inédito com a canção Envolver: o 1º lugar mundial na lista das músicas mais tocadas no Spotify, principal plataforma de áudio. O feito foi alcançado na última quinta-feira, dia 24 de março, mas Marrom já esteve com Anitta bem antes dela se tornar a estrela que é hoje.



No 7º episódio do podcast do Correio Lado B de Marrom, o jornalista conta suas histórias e encontros com Anitta ao longo dos anos. A resenha já rolou desde entrevistas até bate-papo em cima do trio, passando por bastidores de shows espalhados pelo Brasil. Além disso, Marrom fala sobre sua admiração ao trabalho da artista e quais são os grandes acertos da cantora até hoje

CONHEÇA O CORREIO AFRO

Marrom e Anitta juntos durante a gravação do DVD do Harmonia do Samba, em Brasília (Foto: Arquivo)

Com Envolver, Anitta chegou a números impressionantes, como as mais de 100 milhões de reproduções no Spotify, além de outras 91 milhões de reproduções do clipe no YouTube. O clipe, aliás, inspirou para que milhares de fãs, dentro e fora do Brasil, a fazerem a coreografia rebolando no chão e foi o que ajudou a música crescer tão rapidamente. Marrom fala sobre como as redes sociais se tornam cada vez mais importantes para os artistas hoje em dia.



O episódio teve produção de Osmar Marrom Martins e Vinícius Harfush, que também cuidou da edição do programa.

Clique no player abaixo para ouvir o episódio do O Lado B de Marrom:





Para ouvir diretamente no Anchor, clique aqui.

Para ouvir em outros aplicativos, veja abaixo.

O podcast Lado B de Marrom traz sempre um bate-papo irreverente sobre cultura. Rock, quadrinhos, futebol, teatro, turismo, cinema. Ou seja: sobre tudo o que Osmar Martins gosta de ver, ouvir e acompanhar e que vai muito além do Axé Music e do Carnaval.

Você pode encontrar o programa aqui, no site do CORREIO, ou no Blog do Marrom. O podcast também está disponível em todos os aplicativos de música: no Spotify, no Deezer, no Anchor, no Google Podcasts ou no Apple Podcasts.





Você também pode ouvir nos aplicativos de sua preferência:

Spotify:

Para ouvir diretamente no Spotify, clique aqui.





Apple Podcasts:

Para ouvir diretamente no Apple Podcasts, clique aqui.





Deezer:





Para ouvir diretamente no Deezer, clique aqui.





Google Podcasts:





Para ouvir diretamente no Google Podcasts, clique aqui.





Outros aplicativos





Para ouvir no Pocket Casts, clique aqui.

Para ouvir no Breaker, clique aqui.

Para ouvir no Radio Public, clique aqui.





Mas... O que é "podcast"?

Podcast é um programa de áudio, igualzinho a um de rádio. A diferença é que você pode ouvir quando, como e onde quiser. Pode ser no celular, no computador ou na TV. Se quiser, você pode pausar, voltar, adiantar ou pular os trechos, se preferir.

Para ouvir, basta tocar no player que aparecerá dentro da matéria. Ou, se preferir, basta clicar nos links para ouvi-lo no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts ou no Google Podcasts. Também é possível buscar os episódios diretamente nos aplicativos.

O Que a Bahia Quer Saber

O CORREIO produz podcasts desde 2017, quando iniciou o Bate-Pronto Podcast, sobre futebol baiano. Em 2020, lançamos o O Que a Bahia Quer Saber, podcast diário com notícias relevantes para o estado.

Em 2021, o O Que a Bahia Quer Saber volta com formato especial: a cada semana, o leitor (e ouvinte!) terá uma matéria especial, com o padrão do CORREIO de jornalismo, porém explorando toda a riqueza que o áudio pode trazer.